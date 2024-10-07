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‏الهدف: إيران‏

10/7/2024 2:53:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جون فيفر*‏ - (فورين بوليسي إن فوكَس) 2/10/2024
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏لم تحاول الحكومة الإسرائيلية في أي وقت إخفاء هدفها الأكبر: إضعاف راعي "حماس" و"حزب الله" والحوثيين. إن إسرائيل تقاتل في الحقيقة ضد إيران.‏
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‏اغتالت إسرائيل زعيم "حزب الله"، وقتلت العديد من أعضاء الحزب عن طريق أجهزة الاستدعاء وأجهزة اتصال اللاسلكي المفخخة. وبعد حملة قصف خاطفة، شرعت في غزو لبنان مرة أخرى الأسبوع الماضي في تصعيد لحملتها ضد الحزب شبه العسكري والسياسي. وفي الوقت نفسه، تواصل شن الحرب ضد "حماس" في غزة. كما قصفت مواقع مختلفة في سورية -حتى أنها هاجمت الحوثيين في اليمن البعيد.‏
ولم تحاول الحكومة الإسرائيلية في أي وقت إخفاء هدفها الأكبر: إضعاف راعي "حماس" و"حزب الله" والحوثيين. إن إسرائيل تقاتل حقاً ضد إيران.‏
‏في الأمم المتحدة الأسبوع قبل الماضي، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ‏‏خريطة‏‏ للمنطقة بعنوان "النقمة". وأظهرت الخريطة رقعة من الشرق الأوسط باللون الأسود شملت إيران وسورية والعراق، مع وجود بؤر في لبنان واليمن.‏
‏وأعلن نتنياهو: "إنها خريطة لقوس من الإرهاب أنشأته إيران وفرضته من المحيط الهندي إلى البحر الأبيض المتوسط. العدوان الإيراني، إذا لم يتم كبحه، سوف يشكل خطرًا على كل دولة في الشرق الأوسط، والكثير الكثير من البلدان في بقية العالم، لأن إيران تسعى إلى فرض تطرفها في أماكن أبعد كثيرًا من الشرق الأوسط".‏
و‏لم تكتف إسرائيل بشن هجمات ضد وكلاء إيران. في نيسان (أبريل) الماضي، ‏‏قصفت إسرائيل المجمع الدبلوماسي الإيراني‏‏ في دمشق، حيث أسفر القصف عن مقتل ثلاثة من كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني. وخلال الصيف، وفي انتهاك صارخ للسيادة الإيرانية، قامت بتفجير قنبلة داخل دار ضيافة في طهران ‏‏لاغتيال‏‏ أحد كبار قادة "حماس". وفي الهجوم الجوي الأخير على بيروت الذي أسفر عن مقتل زعيم "حزب الله"، حسن نصر الله، قتلت إسرائيل أيضاً مسؤولاً عسكرياً إيرانياً رفيع المستوى، هو الجنرال عباس نيلفوروشان من "الحرس الثوري الإسلامي".‏
‏جاء هذان الهجومان الأخيران ‏‏بعد‏‏ أن أدت الانتخابات التي جرت في تموز (يوليو) إلى صعود إصلاحي إلى سُدة الرئاسة في إيران. و‏‏بعد‏‏ أن أظهرت إيران عدداً من المؤشرات على أنها تعيد تقييم سياستها العدائية المستمرة تجاه إسرائيل، و‏‏بعد ‏‏أن أظهرت الحكومة الإيرانية علامات على استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.‏
إذا فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر)، فسيكون لإسرائيل مرة أخرى حليف ملتزم بالقدر نفسه بمواجهة إيران، عسكرياً إذا لزم الأمر.‏ أما إذا فازت كامالا هاريس، فسيكون المسرح مهيأ لعودة محتملة إلى انفراج في العلاقات الأميركية الإيرانية.‏
‏من المؤكد أن الحكومة الإسرائيلية مهتمة بإضعاف كل من "حماس" و"حزب الله". ومن المؤكد أنها تريد التصدي لإيران على جبهات مختلفة.‏
‏ولكن، ربما يكون الدافع الحقيقي وراء هجوم نتنياهو الحالي على "حزب الله" ورفض وقف إطلاق النار في الصراع المستمر في غزة هو دفع إيران إلى الانتقام، وبذلك دفن كل أمل في حدوث مصالحة بين واشنطن وطهران. في الأسبوع الماضي، مع إطلاق إيران صواريخها على إسرائيل، يبدو أن كل شيء يسير حتى الآن وفقًا للخطة. لكنّ ما لم يتضح بعد هو ما إذا كان نتنياهو سيجني فائدة جانبية تتمثل في جعل إدارة بايدن تبدو حمقاء، مما يرفع بالتالي فرص ترامب الانتخابية في تشرين الثاني (نوفمبر).‏
‏ضبط النفس الإيراني‏
‏تخيل لو أن روسيا هرَّبت بطريقة ما قنبلة إلى غرفة فندق فولوديمير زيلينسكي في واشنطن العاصمة وتمكنت من اغتياله في زيارته الأخيرة. لو حدث ذلك، لكان هناك احتمال كبير لأن تستخدم الولايات المتحدة مثل هذا الهجوم ‏‏كذريعة ‏‏لإعلان الحرب على روسيا. وكان الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقيد يد واشنطن هو ترسانة روسيا النووية وإمكانية إبادة الكوكب.‏
بالمثل، كان يمكن أن يفضي اغتيال إسرائيل لمسؤول في "حماس" داخل إيران في نهاية تموز (يوليو) إلى إشعال فتيل حرب شاملة -لولا وجود ترسانة إسرائيل النووية. وبطبيعة الحال، هددت طهران بالانتقام. وربما بدا ردها على الهجوم على المجمع الإيراني في سورية، الذي وقع بعد أسبوعين في منتصف نيسان (أبريل)، مثيرًا للإعجاب: 300 صاروخ وطائرة من دون طيار موجهة إلى إسرائيل. لكن عدداً قليلاً منها فقط تمكن من الإفلات من الدفاعات الإسرائيلية، ولم تقع إصابات بين الإسرائيليين.‏
‏من الواضح أن إسرائيل تتمتع بميزة على إيران من حيث الاستخبارات والتكنولوجيا. كيف قامت بتهريب قنبلة إلى أحد أكثر المباني أمانًا في إيران ثم فجرتها في اللحظة المناسبة تمامًا لقتل هدفها؟ وكيف تمكنت من تحويل المئات من أجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي إلى قنابل محمولة باليد قتلت وجرحت عناصر "حزب الله"، إلى جانب العديد من المدنيين اللبنانيين؟ كانت هذه إخفاقات استخباراتية من جانب إيران ووكلائها بالتأكيد، لكنها كشفت أيضًا عن صبر الإسرائيليين وتخطيطهم وتطورهم التكنولوجي.‏
بعبارة أخرى، ليست الأسلحة النووية الإسرائيلية وحدها هي التي تعمل كرادع.‏ في الواقع، تمارس إيران سياسة "الصبر الاستراتيجي". وهي تعرف أن العدو متفوق عليها في أي صراع تقليدي (أو نووي). وفي الرد على العمليات الإسرائيلية الناجحة، كانت هجماتها الصاروخية العقيمة على إسرائيل عروضًا مسرحية أكثر من كونها حملة عسكرية فعلية. وفي بعض الحالات، كانت أكثر تحفظًا، على سبيل المثال، بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن في كانون الثاني (يناير)، عندما ‏‏أصدرت طهران تعليمات‏‏ إلى حلفائها بعدم تصعيد هجماتهم ضد الأهداف الأميركية.‏
‏بشكل عام، كانت النجاحات التي حققتها إيران وحلفاؤها ضد إسرائيل قد تحققت في مجال حرب العصابات. ويخلص الصحفي الإيراني السابق محمد مظهري إلى أن "'حزب الله' وإيران يحافظان على الموارد العسكرية وينتظران دخول القوات البرية الإسرائيلية في فخ ‏‏داخل الأراضي اللبنانية".‏
وفي غمرة حماسها وتوقها إلى "تلقين 'حزب الله' درسًا" وجر إيران إلى حرب أوسع، ربما تكون القوات الإسرائيلية قد دخلت في هذا الفخ مرة أخرى.‏
‏تغيير في إيران؟‏
‏بينما كان نتنياهو يقرع طبول التهديد الإيراني في الأمم المتحدة، اتخذ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مسارًا مختلفًا ‏‏في خطابه‏‏ أمام الجمعية العامة:‏
‏"لقد خضتُ حملتي الانتخابية على برنامج يركز على 'الإصلاح'، و'التعاطف الوطني' و'المشاركة البناءة مع العالم' و'التنمية الاقتصادية'، وكان لي شرف كسب ثقة مواطنيّ في صندوق الاقتراع. وأهدف إلى إرساء أساس قوي لدخول بلدي عصرًا جديدًا، ووضعه في موضع يؤهله للاضطلاع بدور فعال وبنّاء في النظام العالمي المتطور".‏
‏كما أعلن بزشكيان عن استعداده للعمل على إحياء الاتفاق النووي. وربما كان ما قاله في الجلسات الخاصة أكثر أهمية. على سبيل المثال، ‏‏وعد‏‏ بقبول أي اتفاق يفضله الفلسطينيون لإنهاء الصراع مع إسرائيل، والذي يُفترض أن يتضمن حل الدولتين الذي ‏‏عارضته إيران تقليدياً‏‏ لأنه يعني الاعتراف بإسرائيل كدولة.‏
‏في الحقيقة، بعد أن حل محل إبراهيم رئيسي الذي توفي فجأة في حادث تحطم طائرة عمودية في أيار (مايو) الماضي، رسم بزشكيان بهدوء مسارًا مختلفًا للسياسة الخارجية الإيرانية. ويشكل الفريق الذي قام بتجميعه أحد المؤشرات المهمة على توجهاته. إن رئيس فريق السياسة الخارجية هو عباس عراقجي، الذي لعب دوراً رئيسياً في تنسيق الاتفاق النووي للعام 2015 مع الولايات المتحدة ودول أخرى. كما أن جواد ظريف، وجه فريق التفاوض الإيراني في ذلك العام، هو الذي يشغل الآن منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية. ويضم مجلس الوزراء الكثير من المحافظين، لكن فريق السياسة الخارجية جاهز، ويتمتع بالخبرة السياسية في سياسة الانفراج.‏
‏يعزو المراقبون الخارجيون رد إيران "الفاتر" على الهجمات التي تشنها إسرائيل على الأراضي الإيرانية وعلى الحلفاء مثل "حزب الله" و"حماس" إلى ضعف إيران النسبي. ‏وكتب‏‏ ديفيد ليونهاردت في ‏‏صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرًا: "يبدو أن التفسير الأكبر هو ببساطة أن إيران أضعف مما تريد أن يصدقه العالم‏‏. وربما يدرك قادتها أنهم لن يبلوا حسنًا في حال نشوب حرب أوسع نطاقًا".‏
لكن هناك تفسيرًا آخر مع ذلك، هو أن الإجماع داخل إيران يتغير، وليس فقط داخل المؤسسة السياسية (التي تأرجحت من الإصلاحية إلى المحافظة والعودة مرة أخرى)، ولكن داخل الهيئات الدينية الحاكمة أيضا. وليس هذا تحولاً عقائدياً بقدر ما هو تصالح مع الحقائق الجيوسياسية المختلفة، خاصة داخل الشرق الأوسط.‏
‏على النقيض من العرض المنذر بالشؤم الذي قدمه نتنياهو في الأمم المتحدة، لا تشهد إيران توسعاً هائلاً في نفوذها. ومن المؤكد أنه يمكنها الاعتماد على الدعم من سورية، ومن نسبة كبيرة من سكان العراق، ومن (الحاءات) الثلاث: "حماس"، و"حزب الله"، والحوثيون. لكن سورية ما تزال عالقة في حالة من الفوضى، والعراق منقسم، و"الحاءات" الثلاث تترنح.‏
في الوقت نفسه، فإن القوى السنية في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا، آخذة في الصعود. كما حشدت الاتفاقات الإبراهيمية، التي دفع بها ترامب وتبناها بايدن، قوى سنية مثل الإمارات العربية المتحدة والمغرب إلى الاعتراف بإسرائيل. وكانت المملكة العربية السعودية هي التالية في الصف عندما عطلت "حماس" التقارب الذي كان يلوح في الأفق من خلال مهاجمة إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وكانت إيران قلقة للغاية من احتمال أن تستبعدها الاتفاقات الإبراهيمية من الجغرافيا السياسية الإقليمية لدرجة أنها ذهبت إلى تحقيق الانفراج الخاص بها مع المملكة العربية السعودية في العام 2023 بعد سبع سنوات من قطع العلاقات.‏
‏حرب عالمية ثالثة؟‏
‏لا شك في أن خطر التصعيد الإقليمي كبير. في الأسبوع الماضي، أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، حتى ولو أنها ألحقت أضرارًا محدودة. ومن جهتها، تريد إسرائيل ذريعة للرد على إيران، وخاصة ضد مجمعها النووي. وقد وسعت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة كعلامة واضحة على الاستعداد. وعلى الرغم من أن إسرائيل أعلنت أن غزوها للبنان سيكون محدودًا، إلا أن الحكومة سعت دائمًا في الإطار العام إلى تحقيق أهداف متطرفة -تدمير ‏‏"حماس"‏‏ ‏‏و"حزب الله"‏‏- حتى في مواجهة الشكوك التي عبرت عنها قوات الدفاع الإسرائيلية.‏
إذا وضعنا الحكومة الإسرائيلية جانبًا، فإن أحدًا لا يريد صراعاً إقليمياً. وباستثناء الحكومة الإسرائيلية، مارس الجميع بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) درجة من ضبط النفس. وقد استوعبت إيران، على وجه الخصوص، ذلك النوع من العقاب الذي نادرًا ما يمر من دون انتقام جاد في عالم الجغرافيا السياسية اليوم. وإلى حد ما، لبت مطالب داخلية وخارجية بالانتقام من إسرائيل من دون إلحاق أي أضرار يعتد -على نحو يشبه إطلاق نار قصير في الهواء في مبارزة. ومع ذلك، في مرحلة ما، قد تشعر إيران بأنها مضطرة إلى التخلي عن صبرها الاستراتيجي واستهداف إسرائيل بشكل أكثر فتكاً.‏
‏لمنع نشوب حرب أوسع نطاقًا، كان من الأفضل أن تجري إدارة بايدن مناقشات هادئة بلا توقف مع فريق السياسة الخارجية في حكومة بزشكيان. وحتى في الوقت الذي تعرب فيه الولايات المتحدة عن دعمها لإسرائيل، يتعين عليها أن تقفز من فوق إسرائيل للتفاوض مع إيران. ويشكل بنيامين نتنياهو مشكلة يجب عزلها بطريقة ما داخل إسرائيل، وبطريقة ما داخل المنطقة.‏
ولكن كيف يمكن إخراج نتنياهو من منصبه ووضع شخص في مكانه ينطوي على ذرة من البراغماتية على الأقل؟ يواصل رئيس الوزراء شن الحرب لأن الحرب تبقيه في السلطة. كذلك فعل أنتايوس أيضًا، حين كان يستمد القوة من الأرض حتى تمكن خصم من رفعه في الهواء لهزيمته. هذه هي المسألة الأساسية اليوم: العثور على طريقة لفصل نتنياهو عن الحرب، وبذلك تجريده من مصدر قوته.‏

‏*جون فيفر‏‏ John Feffer: (مواليد 1963) مؤلف، ‏‏يدير‏‏ حاليا نشرة "السياسة الخارجية تحت المجهر" Foreign Policy In Focus في "‏‏معهد الدراسات السياسية"‏‏. وهو زميل في "‏‏مؤسسات المجتمع المفتوح"‏‏.‏‏ تشمل كتبه "‏‏الحملة الصليبية 2.0"‏‏ (‏‏أضواء المدينة‏‏، 2012)، وهو وصف للهجمات المعاصرة على ‏‏الإسلام؛ "‏‏كوريا الشمالية/ كوريا الجنوبية: سياسة الولايات المتحدة وشبه الجزيرة الكورية"، وهو وصف للسياسة الأميركية الحالية تجاه ‏‏كوريا‏‏ وحدودها؛ "‏‏رحلة القوة"، وهو سرد ‏‏للأحادية‏‏ الأميركية خلال إدارة ‏‏جورج دبليو بوش‏؛ ‏‏و"العيش في الأمل"‏‏، وهو وصف للاستجابات الإبداعية من المجتمعات المحلية لتحديات ‏‏العولمة‏‏. كتابه الأخير هو "محور الوباء" (2020)، ويتحدث عن تأثير ‏‏جائحة "كوفيد-19"‏‏ وإمكانية التغيير التحويلي الناتج عن الوباء. مساهم في "‏‏هافينغتون بوست‏‏". ‏وهو عضو في ‏‏"الاشتراكيين الديمقراطيين الأميركيين"‏‏.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Target: Iran

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