الملك يبعث برقية لخادم الحرمين الشريفين متمنيا له الشفاء العاجل
التاريخ
10/7/2024 2:53:59 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك
المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب خلالها عن تمنياته بأن يمنّ الله العلي القدير على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل، ويمتعه بالصحة والعافية. -(بترا)
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