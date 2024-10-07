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الملك يبعث برقية لخادم الحرمين الشريفين متمنيا له الشفاء العاجل

10/7/2024 2:53:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب خلالها عن تمنياته بأن يمنّ الله العلي القدير على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل، ويمتعه بالصحة والعافية. -(بترا)

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