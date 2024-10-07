اتحاد الكيك بوكسينغ يكرم أصحاب الإنجاز في بطولة العالم

MENAFN - Alghad Newspaper) كرم اتخاد الكيك بوكسينغ، أصحاب الإنجاز في بطولة العالم للناشئين، والتي أقيمت مؤخرا في بودابست بمشاركة كبيرة من منتخبات دول العالم.و تمكن لاعبو المنتخب الوطني من حصد أربع ميداليات، من بينها ميدالية ذهبية عن طريق النجم معتز عرباسي، وثلاث ميداليات برونزية تحصل عليها اللاعبون معاذ أبو عيده وعدي دعمس وسامي الأخرس.



واشاد رئيس الاتحاد رعد هارون في الحفل الكبير الذي أقامه الاتحاد برعاية نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، بالإنجاز الجديد والكبير الذي حققه نشامى الكيك بوكسينغ، والذي جاء في فترة تشهد فيها الكيك بوكسينغ نهضة شاملة، وتطور كبير في المستوى الفني للمنتخبات الوطنية لكافة الفئات العمرية، مؤكدا حرص الاتحاد على توفير كافة المتطلبات أمام اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، في الوقت الذي أكد فيه ضرورة البناء على هذه الإنجازات من خلال التفاف أسرة الاتحاد كافة.



وحيا راعي الحفل الجهود الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد الأردني للكيك بوكسينغ، والتي أسهمت في تحصيل هذه الإنجازات، وجعلت العلم الأردني يرفرف عاليا في الدول المتقدمة.



وأكد قطيشات أن الدعم الذي تحظى به الرياضة الأردنية من قبل اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، وتوجيهاته الدائمة في توفير الرعاية لكافة المنتخبات الوطنية، عزز من قدرات المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب والرياضات في تحقيق أفضل النتائج على كافة الصعد، مثلما هنأ قطيشات نجوم المنتخب الوطني والأجهزة التدريبية على تحقيق الإنجاز المتميز.

وشمل الاحتفال تكريم إلى جانب اللاعبين أصحاب الإنجاز كلا من المدير الفني للمنتخبات الوطنية عيسى أبو نصار، ومدرب منتخب الشباب علي أبو حصوة،

ومدرب منتخب السيدات محمد فرحان، ولجنة الحكام ممثلة برئيسها الدكتور زايد حماد، واللجنة الفنية ممثلة برئيسها المهندس محمد الحمود، ولجنة البساط ممثلة برئيسها محمود الخطيب، والكابتن فادي الصقور مدرب ذوي الاحتياجات الخاصة والمنعم عليه بوسام الاستقلال من جلالة الملك عبد الله الثاني، ورجل الأعمال ماجد هارون، ورجل الأعمال المهندس سامي باجس، ورجل الأعمال عودة الرمحي.