اتحاد الكيك بوكسينغ يكرم أصحاب الإنجاز في بطولة العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كرم اتخاد الكيك بوكسينغ، أصحاب الإنجاز في بطولة العالم للناشئين، والتي أقيمت مؤخرا في بودابست بمشاركة كبيرة من منتخبات دول العالم.
و تمكن لاعبو المنتخب الوطني من حصد أربع ميداليات، من بينها ميدالية ذهبية عن طريق النجم معتز عرباسي، وثلاث ميداليات برونزية تحصل عليها اللاعبون معاذ أبو عيده وعدي دعمس وسامي الأخرس.
واشاد رئيس الاتحاد رعد هارون في الحفل الكبير الذي أقامه الاتحاد برعاية نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، بالإنجاز الجديد والكبير الذي حققه نشامى الكيك بوكسينغ، والذي جاء في فترة تشهد فيها رياضة الكيك بوكسينغ نهضة شاملة، وتطور كبير في المستوى الفني للمنتخبات الوطنية لكافة الفئات العمرية، مؤكدا حرص الاتحاد على توفير كافة المتطلبات أمام اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، في الوقت الذي أكد فيه ضرورة البناء على هذه الإنجازات من خلال التفاف أسرة الاتحاد كافة.
وحيا راعي الحفل الجهود الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد الأردني للكيك بوكسينغ، والتي أسهمت في تحصيل هذه الإنجازات، وجعلت العلم الأردني يرفرف عاليا في الدول المتقدمة.
وأكد قطيشات أن الدعم الذي تحظى به الرياضة الأردنية من قبل اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، وتوجيهاته الدائمة في توفير الرعاية لكافة المنتخبات الوطنية، عزز من قدرات المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب والرياضات في تحقيق أفضل النتائج على كافة الصعد، مثلما هنأ قطيشات نجوم المنتخب الوطني والأجهزة التدريبية على تحقيق الإنجاز المتميز.
وشمل الاحتفال تكريم إلى جانب اللاعبين أصحاب الإنجاز كلا من المدير الفني للمنتخبات الوطنية عيسى أبو نصار، ومدرب منتخب الشباب علي أبو حصوة،
ومدرب منتخب السيدات محمد فرحان، ولجنة الحكام ممثلة برئيسها الدكتور زايد حماد، واللجنة الفنية ممثلة برئيسها المهندس محمد الحمود، ولجنة البساط ممثلة برئيسها محمود الخطيب، والكابتن فادي الصقور مدرب ذوي الاحتياجات الخاصة والمنعم عليه بوسام الاستقلال من جلالة الملك عبد الله الثاني، ورجل الأعمال ماجد هارون، ورجل الأعمال المهندس سامي باجس، ورجل الأعمال عودة الرمحي.
MENAFN07102024000072011014ID1108754389
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.