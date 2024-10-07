السرحان يخطف فوزا ثمينا أمام صما بدوري الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تغلب فريق السرحان على فريق صما بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
الفوز الثمين رفع رصيد السرحان إلى النقطة الثامنة، فيما ظل رصيد صما عند 4 نقاط.
وتتواصل المواجهات يوم غد الثلاثاء، حيث يستضيف الجليل نظيره اتحاد الرمثا عند الساعة الرابعة مساء على ملعب الأمير هاشم، ويلتقي البقعة مع اليرموك على ملعب جرش بنفس التوقيت، ويواجه الهاشمية ضيفه عمان FC عند الساعة الخامسة على ستاد الأمير محمد.
وتختتم مباريات الجولة الأربعاء، بلقاء العربي مع الكرمل عند الرابعة على ملعب الأمير هاشم، قبل أن يواجه سحاب نظيره أم القطين عند الخامسة مساءً على ستاد الأمير محمد.
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