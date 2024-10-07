السرحان يخطف فوزا ثمينا أمام صما بدوري الأولى

MENAFN - Alghad Newspaper) تغلب فريق السرحان على فريق صما بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.



الفوز الثمين رفع رصيد السرحان إلى النقطة الثامنة، فيما ظل رصيد صما عند 4 نقاط.



وتتواصل المواجهات يوم غد الثلاثاء، حيث يستضيف الجليل نظيره اتحاد الرمثا عند الساعة الرابعة مساء على ملعب الأمير هاشم، ويلتقي البقعة مع اليرموك على ملعب جرش بنفس التوقيت، ويواجه الهاشمية ضيفه عمان FC عند الساعة الخامسة على ستاد الأمير محمد.



وتختتم الجولة الأربعاء، بلقاء العربي مع الكرمل عند الرابعة على ملعب الأمير هاشم، قبل أن يواجه سحاب نظيره أم القطين عند الخامسة مساءً على ستاد الأمير محمد.