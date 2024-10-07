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المشروع الوطني الذي نريد

10/7/2024 2:53:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نتحدث جميعًا؛ ساسة وكتّابا وأحزابا ومحللين، هذه الأيام وباستمرار، عن الحاجة إلى ((مشروع وطني)) يحمي الأردن وأمنه الوطني، ويحافظ على نسيجه الاجتماعي ليتمكن من التصدي لجملة التهديدات التي تترافق مع احتدام صراع المشاريع الإقليمية في المنطقة، وعربدة اليمين الإسرائيلي المتطرف غير المسبوقة، التي يبدو أنه لا يوجد من يستطيع كبح جماحها إلى الآن!
ما زلنا نتحدث بالعموميات دون أن يكون هناك تصور واضح لماهية هذا المشروع، وخطوطه العريضة وخطوات تنفيذه، وجهات الإشراف عليه، وحتى ننتقل من العموميات إلى المحدد، لنضع تصورًا مبدئيًا لهذا المشروع:
المشروع الوطني الذي نريده ليس حوارًا وطنيًا؛ فآخر ما يريده الناس هو مزيد من الوعود والحوارات والمؤتمرات والكلام في كل شيء! ولا بد أن يُبنى هذا المشروع على أساس مصلحي بحت، تنعكس المصلحة العامة على المنفعة الخاصة، بحيث يرى الناس تغييرًا حقيقيًا يمسهم مباشرة على مستوى حياتهم اليومية، حتى لو كان هذا التغيير في البداية على مستوى الشارع أو الحي.
وحتى ينجح هذا المشروع يجب أن يترافق مع تغيير اجتماعي موازٍ يعمل على تحويل ذهنية ((الإعالة)) إلى ذهنية ((التشاركية)) أو المشاركة المجتمعية؛ يقوم فيها المواطن بقيادة المجتمع بنفسه ومعالجة القضايا اليومية التي تمسه في الشارع أو الحي، ومساعدة الناس وحماية الممتلكات. وهي نماذج موجودة أصلاً شهدناها بشكل عشوائي في بعض الأزمات كالمنخفضات الجوية العميقة وانقطاع التيارات الكهربائية وغيرها، لكنها بحاجة إلى تنظيم وتأطير من قبل الدولة ضمن مشروعها الوطني المقترح.
كما على هذا المشروع أن يعيد صياغة مفهوم ((العمل التطوعي)) بكل تفاصيله بحيث تبني المجتمعات المحلية أنظمة دفاع محلية تعتمد على التعاون والمساعدة المتبادلة؛ من خلال لجان الأحياء أو اللجان الشعبية، التي تعزز الروابط بين المواطنين وتقوي النسيج المجتمعي، وتخلق شعورًا بالمسؤولية، وتدعم روح التعاون بين سكان الحي والمنطقة حول أهداف مشتركة. قد تبدأ هذه الأهداف بالتنظيم والمحافظة على النظافة، وقد تصل إلى الحماية والإنقاذ والمساعدة، وتقديم الدعم النفسي، وتنظيم الموارد المحلية وتوزيعها في أوقات الأزمات.
ولن ينجح هذا المشروع دون أن يسخّر التكنولوجيا الحديثة وتطوير قواعد البيانات في الدولة وتحديثها؛ فنحن بحاجة لهذه التقنية لإنجاح مشروع العمل التطوعي واللجان الشعبية لربط المواطنين في كل حي عبر هذه اللجان، وربط هذه اللجان مع الدفاع المدني ومركز الأزمات. ويجب أن تُصنّف قاعدة البيانات هذه على أساس الحاجة لكل حيّ، من أطباء وممرضين ومهندسين ومقاولين ومستودعات ومعدات وأدوات، بحيث يتم استدعاؤهم واستخدامهم وقت الحاجة لإسناد الدفاع المدني.
المشروع الوطني الجامع الذي نريده بحاجة لإشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إستراتيجيا والاستفادة من قواعد بياناتهم وأماكن تواجدهم وتوزيعهم في مناطقهم، وخبراتهم في الاستجابة وإدارة الأزمات.
ليس المقصود إثارة الخوف، بل مواجهة الحقيقة بأننا نعيش في حالة حرب حتى لو لم تكن على أرضنا، تتطلب استعدادًا وتجهيزًا، ويوجد في العالم العديد من النماذج الناجحة التي يمكن الاستفادة منها؛ كالنموذج الياباني للوقاية من الكوارث الطبيعية، وخاصة الزلازل، والنموذج التركي الذي بدأ منذ زلزال 1999، أو حتى النموذج الفرنسي، حيث تعمل لجان الأحياء ضمن نظام الديمقراطية التشاركية لتحسين ظروف الأحياء وحل المشكلات الاجتماعية.
لا يوجد مشروع وطني اليوم أهم من تعزيز التماسك والتآزر المجتمعي، والتأكد من قدرة المجتمع على الصمود أمام الأزمات الكبرى، ولا توجد أزمة أكبر من تلك التي نعيشها اليوم.

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