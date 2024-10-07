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مر عام

10/7/2024 2:53:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مرّ عام أي ما يتجاوز الـ 365 يوماً على بداية أعمال التدمير لمساحة جغرافية (قطاع) لا يتجاوز مساحة مدينة صغيرة في دولة ذات جغرافيا بسيطة، فقام من خلالها جيش جرار معتدٍ مدعوم مالياً وعسكرياً ولوجستياً وبأعتى الأسلحة من دول عظمى بالعالم تدّعي الإنسانية على التدمير والتنكيل بالبشر والحجر.
خلال هذا العام ويومياً شلال دماء لضحايا أبرياء ونساء وشيوخ لا يتوقف، وصل خلاله عدد الشهداء إلى ما يقارب الـ (42) ألفاً، أما المفقودون والجرحى فتجاوز عددهم الـ (150) ألفاً، بالإضافة إلى التهجير والتشريد لما يتجاوز المليون غزّي.
غزة، تلك الجغرافيا المحاصرة منذ 17 عاماً تحولت إلى زنزانة خانقة بل ومدمرة نهائياً منذ ما يقارب العام، دون حسيب أو رقيب على المعتدي الذي بيّن للعالم أن مقياس الإنسانية معاييره تختلف عندما تُطبق عليه وعلى داعميه من العديد من الدول، فحقوق الإنسان والطفل والمرأة والشيوخ وحتى الاتفاقيات الدولية لا يُعنى بها، وغير ملزم بتطبيقها وفرضها عليه، والمجتمع الدولي أيضاً غير قادر على إلزامه بها، وللأسف عند الحديث حول القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الحامية للإنسانية، نجد أن المتحدث يتلعثم من فارق النص والتطبيق.
منذ بداية الأعمال البربرية وغير الإنسانية، حددت الحكومة اليمينية من خلال رئيسها أهداف معاركها على غزة التي لغاية يومنا هذا، لم يتحقق منها أي هدف، لا بل على العكس تحقق عكسها، فلم توقف الصواريخ والأعمال الدفاعية من قبل المقاومة الفلسطينية ولم يُقضَ على حماس، ولم تنتهِ قدرتهم العسكرية رغم شحّها وقلة مواردها مقارنة مع العدو وجيشه المدعوم دولياً، كما لم تتمكن من استعادة أي من الرهائن إلا من قتلتهم عن طريق الصدفة، والباقي ما يزالون بانتظار رحمة حكومتهم العنصرية، إذ اتضح منذ اليوم الأول من اعتدائها وتنكيلها بالعزّل المدنيين على أنها ترغب بإطالة أمد المعارك لأسباب داخلية وخارجية، الجميع يعلم ما هو متعلق بمحاكمة رئيسها، واللعب على ورقة وصول الجمهوريين في أميركا للسلطة.
للأسف، سقطت الإنسانية أمام الماكينة العسكرية؛ فصوت الانفجارات وشلال الدماء والجوع وفرض الظروف اللاإنسانية هو ما يتصدر المشهد، فلا صوت يعلو فوق صوت الصواريخ والقتل والتشريد والتهجير، ولا سياسة ولا قانون يقدران على وقف هذه الأعمال البربرية المجرمة وفق القوانين الدولية.
مما لا شك فيه بأن المعارك على غزة، فضحت العالم الإنساني وكل مدّعي الإنسانية وكل من يكيلون بمكياليْن، فالطفل الفلسطيني لا حقوق له ويختلف الدفاع عن طفولته كما الطفل الأوكراني مثلاً، والنظام الدولي الذي يتحكم بالعالم لا قدرة له سياسياً من خلال قرارات مجلس الأمن إلا على الدول الضعيفة، في ما إسرائيل لا قرارات تُنفّذ ضدها، والقضاء الدولي وقراراته لا قيمة قانونية لهم بمواجهة إسرائيل حتى لو كانت صادرة عن أعلى محكمة دولية بالعالم.
ختاماً، لن أحلل سياسياً في هذه المقالة، ولكن في قادم الأيام سنشهد أحداثاً في مناطق مختلفة بالعالم، وسوف يتذرع أحد طرفيها لما حدث ويحدث من إخلال للمنظومة الدولية وأحداث غزة، وعدم استطاعة العالم تطبيق الغايات التي قامت من أجلها الأمم المتحدة والمنظومة الدولية وبالخصوص فرض الأمن والسلم الدوليين.

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