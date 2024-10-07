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شراكة أردنية إماراتية

10/7/2024 2:53:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

العلاقات الأردنية الإماراتية ليست مجرد علاقات أخوية عابرة أو تبادل مجاملات دبلوماسية، بل هي تحالف إستراتيجي راسخ ينبع من علاقات أخوية متجذرة، حيث أثبتت الإمارات مرارًا وتكرارًا أنها لا تكتفي بالكلمات عندما يتعلق الأمر بدعم الأردن، بل تترجم هذا الدعم إلى أفعال ومشاريع ضخمة تمتد آثارها لعقود. العلاقات الأردنية الإماراتية تمثل نموذجاً للتعاون الإستراتيجي في المنطقة، حيث تمتد هذه العلاقة إلى عقود من الزمن، وتتجلى في مجالات متعددة، خاصةً في الجانب الاقتصادي، والأردن شهد دعماً إماراتياً ملموساً، سواء من خلال الاستثمارات المباشرة أو المساعدات التنموية التي تركز على القطاعات الحيوية. الإمارات إحدى أكبر المستثمرين في الأردن، حيث تشير الأرقام إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية عربياً والخامسة عالمياً كشريك تجاري للأردن، وخلال الفترة من 2019 إلى 2023، بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.5 مليار دولار سنوياً، ووصل إلى ذروته في عام 2022 بحجم 2.4 مليار دولار. وهذا النمو اللافت يعكس مدى التكامل الاقتصادي بين البلدين، حيث شهدت التجارة البينية غير النفطية نمواً بنسبة 118 % خلال الفترة نفسها، مما عزز حصة الأردن من التجارة الخارجية الإماراتية لتصل إلى 8 %، وهو ما يجعل الأردن الشريك التجاري الثالث عربياً لدولة الإمارات. في سياق الدعم الاستثماري، تؤدي الإمارات دوراً رئيساً في تمويل عدد من المشاريع التنموية الكبرى في الأردن، وذلك من خلال صندوق أبوظبي للتنمية، والذي ساهم بشكل كبير في تمويل مجموعة من المشاريع التي تمس قطاعات حيوية، كمشروع توليد الطاقة الشمسية في منطقة القويرة ومشروع ميناء الغاز البترولي المسال وإنشاء وتوسعة الطرق، بالإضافة إلى مشروع إنشاء منشآت لتخزين المشتقات النفطية. وفي المجال الصحي، كان للإمارات دور بارز في توسعة مستشفى الحسين للسرطان وتطوير مركز الأورام في مستشفى الملكة علياء العسكري، كما تم تنفيذ مشروع ممر عمان التنموي، ومشاريع أخرى مثل توسعة الصوامع وتطوير الجامعات الرئيسة، إذ إن هذه الأرقام توضح مدى التأثير الكبير للاستثمارات الإماراتية في دعم القطاعات الحيوية بالأردن. علاوة على ذلك، تواصل الإمارات تنفيذ مشاريع جديدة ومخططة في الأردن، منها مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الأمير هاشم العسكري في محافظة الزرقاء ومشروع إنشاء وتجهيز عيادات طب الاختصاص ومركز الطب النووي في مدينة الحسين الطبية، كذلك، هناك مشاريع بنى تحتية قيد التنفيذ مثل شبكة أنابيب الغاز لربط المدن الصناعية بخط الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مشاريع التعليم المبكر. هذه الأرقام والحقائق تؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والإمارات ليست مجرد مبادرات دبلوماسية، بل هي شراكة اقتصادية حقيقية، فالإمارات من خلال استثماراتها في الأردن تعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الأردني، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة. ومن الجانب الأردني، يعتبر هذا الدعم الإماراتي جزءاً أساسياً من إستراتيجيته لتعزيز الاقتصاد وتحقيق النمو، ويدعم الحكومة الأردنية لتطوير سياسات اقتصادية وطنية لتحقيق استقلالية أكبر وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي.

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