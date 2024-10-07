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واشنطن.. لا تكتفي بالتفرج

10/7/2024 2:53:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مع دخول الإبادة الجماعية، التي تشنها آلة البطش الإسرائيلية على قطاع غزة الأعزل، عامها الأول، حوّل خلاله جيش الاحتلال مناطق وأبراجا وبيوتا سكنية ومؤسسات قطاع خاص وأُخرى حُكومية إلى ركام، وكأنها أصبحت أثرًا بعد عين، كما أدى كُل ذلك إلى استشهاد وإصابة ما يقرب من الـ150 ألف فلسطيني، فضلًا عن خسائر مادية جمّة، وذلك في ظل ظروف صحية ومعيشية غير إنسانية يعيشها الإنسان الغزّي.
إن هذا العدد الهائل من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، بعضهم أصبح بلا أطراف، وتسببت الحرب بإعاقات مُستديمة لأصحابها، وبالتزامن مع استفحال العدوان الصهيوني الهمجي على غزة، ومن ثم عرّج على لبنان، الأمر الذي يعني أننا مُقبلون على حروب وأزمات واسعة ومصيرية، من الصعب أن يسلم من شررها أحد من العرب.. كُل ذلك يتم على مرأى ومسمع ((شرطي)) العالم الأوحد (الولايات المُتحدة الأميركية).
ويا ليت الأمر يقف عند حد أن واشنطن تكتفي بدور المُتفرج، بل كان لها اليد الطولى، في إدامة هذا العدوان الوحشي على شعوب عُزل، فأركان الإدارة الأميركية تستغل كُل مُناسبة من أجل التأكيد والتصريح علنًا، وبلا أدنى أي مقومات للأخلاق، من أنها داعمة لـ))ربيبتها)) وحليفتها الوحيدة في الشرق الأوسط، بكُل ما أوتيت من قوة.
فإذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي تُريد أن تُعيد تشكيل الشرق الأوسط من جديد، فذلك يكون من خلال أسلحة وطائرات وجيوش واستخبارات وإستراتيجيات الولايات المُتحدة الأميركية، التي لا تدخر جهدًا من أجل ((حبيبة قلبها، ووحشها المُدلل)).
في نفس الوقت، فإن العجب العجاب، أنه وبعد كُل هذا الدعم الأميركي للشيطان الأصغر (الاحتلال الإسرائيلي)، نرى أن الشيطان الأكبر (واشنطن) تقف لحظات عجز، بشكل مُذل ومُهين، إذ إن ((ربيبتها)) باتت لا تُصغي ولا تستمع لها أبدًا، ولا تكترث لنصائحها، وكأنها هي المُحرك الرئيس لأعظم دولة في العالم.
وهُنا نطرح السؤال التالي: هل أصبحت واشنطن غير قادرة على رسم ((الخطوط الحمراء)) في المنطقة، خصوصًا أن ((مكوكيات)) وزير الخارجية الأميركي، توني بلينكن، إلى عاصمة الشر في هذا الكون (تل أبيب)، والظاهر منها أن هدفها وقف العدوان الغاشم، لم تُسفر عن نتائج إيجابية، ولا حتى إشارات توحي بذلك.. وكأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إذلال ((ولي نعمته)) وحاميه وداعمه (واشنطن).
قد يكون ما ذُكر صحيحًا، وقد يكون جانبه الصواب، وقد يكون هُناك تناقض واضح في السياسة الأميركية، وما يدل على ذلك هو استقبال الإرهابي، قاتل الأطفال والنساء بدم بارد، رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بكُل حفاوة في البيت الأبيض، خلال الفترة الماضية، وبالمُقابل تكتفي الولايات المُتحدة ومن بعدها فرنسا بموقف المُتفرج، حيال رفض نتنياهر لاقتراح تقدمت به باريس وواشنطن، نهاية الشهر الماضي، يقضي بضرورة وقف العدوان على لبنان الشقيق.
وكأننا أمام تطبيق واقعي لحديث شريف، إذا ما صح، ((يُصبح الحليم حيران))، فهل أميركا تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أما العكس؟، وإذا كانت الأخيرة رفضت الانصياع أو لم تتقبل نصيحة ((حاميتها)) بوقف عدوانها على لبنان ومن قبل على قطاع غزة، فهل ستأخذ بمشورة أركان إدارة البيت الأبيض، بشأن المواقع التي تختارها للرد على هجمات إيران الصاروخية التي تلقتها في الأول من الشهر الحالي؟!.
ويبقى السؤال الذي يحتاج إلى إجابة، هل واشنطن تفتقر فعليًا التأثير على مجرى الأحداث، أم أنها راضية وتطيب نفسها بذلك، ولديها
خطط تُحاول تطبيقها بطريقة أو أُخرى؟!، وبالتالي نُصبح نُمني النفس بأن تكتفي الولايات المُتحدة بدور المُتفرج.

MENAFN07102024000072011014ID1108754382

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