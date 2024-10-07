جريمة قتل في الرمثا والقبض على الجاني
التاريخ
10/7/2024 2:50:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مصدر أمني إن بلاغا ورد قبل أيام بوجود شخص مصاب بعيار ناري داخل منزله في لواء الرمثا مما أدى إلى وفاته.
وأضاف المصدر أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات جرى حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وأُلقي القبض عليه واعترف بارتكاب الجريمة وما زال التحقيق جارياً معه تمهيداً لإحالته للقضاء.
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