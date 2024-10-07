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جريمة قتل في الرمثا والقبض على الجاني

10/7/2024 2:50:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مصدر أمني إن بلاغا ورد قبل أيام بوجود شخص مصاب بعيار ناري داخل منزله في لواء الرمثا مما أدى إلى وفاته.

وأضاف المصدر أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات جرى حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وأُلقي القبض عليه واعترف بارتكاب الجريمة وما زال التحقيق جارياً معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

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