129 مستفيد من مشروع للتدريب المهني في إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أختتمت جمعية تحفيز للريادة والتطوير بالتعاون مع مؤسسة الشرق الادنى التدريب المهني ضمن مشروع تحسين سبل العيش والروابط الاجتماعية في محافظة إربد .
وجاء حفل الختام برعاية النائب الدكتور مصطفى العماوي وشمل التدريب 129 مستفيد ضمن قطاعات متنوعة ما بين المشاريع الانتاجية و الخدمية، بهدف بناء قدرات المستفيدين و رفع كفاءتهم المهنية والعملية لتحقيق النجاح وضمان استدامة.
وقال العماوي أن الحفل الختامي جاء نتيجة جهود مبذولة و واضحة من فريق جمعية تحفيز و شركائهم مؤسسة الشرق الادنى، و أضاف العماوي بأننا ندعم المشاريع التي تساهم في توفير فرص عمل مستدامة.
وأشار إلى أن قطاع الجمعيات الخيرية شريك أساسي في تقديم الخدمات التي تساهم في استثمار الفرص التنموية التي تعمل على رفع مستويات النمو الاقتصادي الوطني.
و أكدت مديرة البرامج والعمليات في مؤسسة الشرق الأدنى، د. دلال مصالحة أن المشروع ساهم بتدريب 5640 مستفيد من الاردنيين واللاجئين السوريين، وأضافت أن المؤسسة قدمت من خلال المشروع 3416 منحة.
وأضافت أن التدريب المهني له أثر بارز في تطوير مهارات أصحاب المشاريع وتمكينهم اقتصاديا، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية والعملية.
وصرح رئيس جمعية تحفيز للريادة والتطوير احمد شتيات بأن الجمعية تعمل بالشراكة مع القطاع العام والخاص لخدمة المجتمع المحلي لتحقيق التنمية و الاستدامة، و أضاف أن مشروع تحسين سبل العيش والروابط الاجتماعية شمل مناطق متعددة من محافظة اربد، و أن التدريب المهني ساهم برفع قدرات 129 مستفيد و ساهم بتحسين مهاراتهم العملية .
و شمل الحفل الختامي للتدريب المهني حضور أصحاب السعادة ومجموعة من ممثلي المؤسسات و المنظمات والمستفيدين من التدريب المهني، وفي نهاية الحفل تم تكريم المستفيدين والشركاء من قبل راعي الحفل تقديرا لجهودهم المبذولة في التدريب المهني.
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