129 مستفيد من مشروع للتدريب المهني في إربد

MENAFN - Alghad Newspaper) أختتمت جمعية تحفيز للريادة والتطوير بالتعاون مع مؤسسة الشرق الادنى التدريب المهني ضمن مشروع تحسين سبل العيش والروابط الاجتماعية في محافظة إربد .وجاء حفل الختام برعاية النائب الدكتور مصطفى العماوي وشمل التدريب 129 مستفيد ضمن قطاعات متنوعة ما بين المشاريع الانتاجية و الخدمية، بهدف بناء قدرات المستفيدين و رفع كفاءتهم المهنية والعملية لتحقيق النجاح وضمان استدامة.وقال العماوي أن الحفل الختامي جاء نتيجة جهود مبذولة و واضحة من فريق جمعية تحفيز و شركائهم مؤسسة الشرق الادنى، و أضاف العماوي بأننا ندعم المشاريع التي تساهم في توفير فرص عمل مستدامة.وأشار إلى أن قطاع الجمعيات الخيرية شريك أساسي في تقديم الخدمات التي تساهم في استثمار الفرص التنموية التي تعمل على رفع مستويات النمو الاقتصادي الوطني.



و أكدت مديرة البرامج والعمليات في مؤسسة الشرق الأدنى، د. دلال مصالحة أن المشروع ساهم بتدريب 5640 مستفيد من الاردنيين واللاجئين السوريين، وأضافت أن المؤسسة قدمت من خلال المشروع 3416 منحة.

وأضافت أن التدريب المهني له أثر بارز في تطوير مهارات أصحاب المشاريع وتمكينهم اقتصاديا، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية والعملية.

وصرح رئيس جمعية تحفيز للريادة والتطوير احمد شتيات بأن الجمعية تعمل بالشراكة مع القطاع العام والخاص لخدمة المجتمع المحلي لتحقيق التنمية و الاستدامة، و أضاف أن مشروع تحسين سبل العيش والروابط الاجتماعية شمل مناطق متعددة من محافظة اربد، و أن التدريب المهني ساهم برفع قدرات 129 مستفيد و ساهم بتحسين مهاراتهم العملية .



و شمل الحفل الختامي للتدريب المهني حضور أصحاب السعادة ومجموعة من ممثلي المؤسسات و المنظمات والمستفيدين من التدريب المهني، وفي نهاية الحفل تم تكريم المستفيدين والشركاء من قبل راعي الحفل تقديرا لجهودهم المبذولة في التدريب المهني.