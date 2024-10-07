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جرش.. هل يتخلص الوسط التجاري من مداهمة مياه الأمطار للمحال؟

10/7/2024 2:50:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش- يخشى أصحاب المحال في الوسط التجاري، من مشاهد تتكرر كل شتاء، حيث تداهم مياه الأمطار العديد من المحال، وسط مطالبات بضرورة تأهيل عبارات وقنوات تصريف المياه وتجهيزها بشكل استباقي.
وأشار متضررون، إلى "أن فشل مشروع تبليط الوسط التجاري الذي نفذته البلدية قبل عامين، وتعرضه للانهيارات والتكسّر والهبوطات الحادة، يتحول في كل فصل شتاء إلى برك مائية ويتسبب بدخول مياه الأمطار إلى المحال التجارية، فضلا عن حدوث إرباكات مرورية وتعطل المركبات".
وطالبوا، بإزالة البلاط وتعبيد الطرق داخل الوسط التجاري كما كانت سابقا للتخفيف من أضرار فشل المشروع على التجار والمتسوقين، لا سيما أن البلدية حولت المشروع إلى القضاء للبت فيه، وما تزال القضية منظورة ولم يُتخذ فيها بعد أي إجراء قانوني.
وأكد تجار، أن الوسط التجاري يعاني دائما من انسداد في عبارات تصريف مياه الأمطار، وتحويل مياه الأمطار إلى شبكة الصرف الصحي، حيث تسبب ذلك عشرات المرات بفيضان مياه عادمة في الطرقات وعلى الأرصفة ومداهمة عدد من المحال.
بدوره، وجّه رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم بضرورة متابعة النقاط الساخنة التي شهدت اختناقات بمياه الأمطار في العام الماضي، ومعالجة الأسباب وتجنب تكرارها، وحصر الاحتياجات اللازمة لمختلف المناطق والأقسام وتزويدهم بها لضمان سلامة الجميع.
وأكد، أهمية إجراء تمرين وهمي خلال أسبوعين يحاكي الحوادث المتوقع التعرض لها في الموسم المطري، للوقوف على مدى جاهزية كوادر وآليات البلدية، وأن يكون التمرين بالتشاركية مع كوادر الدفاع المدني والأمن العام.
ودعا العتوم المواطنين الذين تعرضت بيوتهم لمداهمات مياه الأمطار في الأعوام السابقة، ولم يتم إيجاد حلول لمشكلتهم، إلى ضرورة مراجعة بلدية جرش الكبرى لحصر هذه المطالبات ووضع الحلول لها لمنع تكرارها، مشددا على ضرورة متابعة حملات إزالة الأنقاض والأتربة والرمال ومخلفات البناء من سعة الشوارع، ومنع وصولها إلى مناهل تصريف مياه الأمطار، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لذلك.
يذكر أن البلدية استحدث فريق الإسناد في البلدية قبل عامين، والذي ساهم بتنفيذ الحلول لعدد من الشكاوى المتكررة، ومواقع تجمع المياه من خلال تنفيذ خطوط تصريف مياه أمطار وجدران داعمة ومصدات لمياه الأمطار، أسهمت في الحد من المخاطر وتكرار تجمعات المياه ومداهمتها للمنازل.
وفي سياق منفصل، يطالب سكان في بلدة نحلة بمعالجة مواقع التجمعات المائية التي تتشكل في فصل الشتاء، والعمل على صيانة الحفر العميقة في الطرقات، التي تؤدي إلى تعطل مركباتهم وإغلاق الطرقات، وفقًا للمواطن رامي الزعبي.
وأكد الزعبي، أن البلدة تضم طرقا زراعية وترابية وغير معبدة، وتقع بالقرب من مقاطع حجرية تتسبب الأمطار بانهيار الصخور والأتربة عليها سنويا، وإغلاق الطرق التي تخدم السكان.
وناشد الزعبي، بلدية المعراض بضرورة معالجة وضع الطرق الترابية والتأكد من جاهزيتها قبل بدء فصل الشتاء، حيث تتحول الطرقات إلى برك مائية آسنة، ومعظمها يُغلق أمام السكان والمركبات ويعيق تفاصيل الحياة اليومية.
بدوره، طالب المواطن موسى المقابلة، بمعالجة نقاط الخلل في الطريق الدولي الذي يربط العاصمة بمحافظات الشمال، والذي تحدث فيه انهيارات متكررة لصخور وأتربة في كل فصل شتاء، وتتكرر هذه الانهيارات بشكل خطير، مما يتسبب في إغلاق الطريق لساعات طويلة، ويشكل خطورة على سالكيه.
ويرى المقابلة، أنه من الأولى أن تقوم مديرية الأشغال بمعالجة الخلل وعمل مراقبة وصيانة للبؤر الساخنة التي تتعرض للانهيار، حرصا على حياة السائقين ولمنع إغلاق الطريق لعدة ساعات، لا سيما أن مشكلة الطريق تُعد من أكبر المشاكل التي تتكرر وتعاني منها محافظة جرش.
ووفق الناطق الإعلامي في بلدية جرش الكبرى، المهندس مظهر الرماضنة، فإن بلديات جرش الكبرى وبلدية المعراض وبلديات أخرى رفعت درجة استعداداتها لمواجهة المنخفضات الجوية المقبلة، لمواجهة انسدادات في عبارات تصريف مياه الأمطار، وفتح الطرق في حال تساقط الثلوج، وتوفير كافة المستلزمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون.
وأوضح الرماضنة، أن البلدية تقدم خدمات جمع النفايات في كافة الظروف الجوية بعدد كابسات لا يقل عن 8 كابسات، وتغطي جميع المناطق التابعة للبلدية، لا سيما أن جمع النفايات يُعد من أهم الخدمات التي تقدمها البلدية، وتحرص على السيطرة عليها بكفاءة عالية مهما كانت الظروف الجوية السائدة.
إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في بلدية جرش الكبرى، إن البلدية بدأت بتجهيز العبارات وقنوات تصريف مياه الأمطار تحسبًا للمنخفضات الجوية، وقامت بتجهيز غرف الطوارئ في كافة المناطق التابعة للمحافظة، وتجهز جميع الآليات والكوادر المتوفرة في البلدية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوسط التجاري يتم متابعة مجاري تصريف مياه الأمطار فيه على مدار الساعة للحد من انسدادات مناهل تصريف الأمطار والصرف الصحي، خصوصا أن الوسط التجاري يمتاز بضيق الطرق وكثرة عدد المحال التجارية المتلاصقة مع بعضها بعضا، ولا يمكن السماح بأن يتعرض الوسط التجاري لفيضانات في مناهل تصريف الأمطار والصرف الصحي.
وفيما يخص مشروع التبليط الذي تعرض لهبوطات حادة مع أول تساقط للأمطار وتحول إلى برك لتجمع مياه الأمطار، قال إن البلدية تقوم بصيانته دوريا للحد من أضرار المشروع على التجار والمتسوقين والمركبات لحين الحصول على قرار قطعي من المحكمة بشأن البلاط.
من جهة أخرى، جدد أولياء أمور طلبة المدارس في محافظة جرش تأكيدهم على ضرورة تجهيز المدافئ وصيانتها قبل بدء فصل الشتاء، وتأمين الطلاب بمادة المحروقات، خصوصا أن محافظة جرش تتميز بظروف جوية قاسية وباردة.
وأوضح الأهالي ضرورة زيادة كمية المحروقات المخصصة لكل مدرسة لزيادة مدة دوام طلاب المدارس هذه السنة الدراسية بشكل خاص، والتأكد من جاهزية التدفئة حرصًا على سلامة الطلاب.
بدوره، يؤكد رئيس قسم الإعلام في تربية جرش نضال البرماوي أن المخصصات المالية لمادة المحروقات جاهزة قبل بدء فصل الشتاء، وقد تم التأكد من خزانات الوقود وتنظيفها وتجهيز المدافئ المستخدمة بكافة أنواعها وأشكالها.
وأوضح البرماوي، أن كمية المحروقات المتوفرة تغطي حاجة المدارس خلال فترة الدوام، مهما كانت مدة الدوام، حرصا على توفير أجواء دراسية مناسبة للطلاب في مدارسهم، لا سيما طلاب الثانوية العامة.

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