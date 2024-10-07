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إثراء يعلن فوز 17 مشروعا في مبادرة إثراء المحتوى العربي

10/7/2024 2:49:03 PM
(MENAFN- Al Watan) حظي 17 مشروعًا ثقافيًا بالفوز في المرحلة الأخيرة بمبادرة إثراء المحتوى العربي بنسختها الثالثة، التي يقيمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالشراكة مع الصندوق الثقافي، وذلك بعد مراحل عدة اجتازها المتقدمين والبالغ عددهم 2307 متقدم منذ الإعلان عن التسجيل في المبادرة مطلع العام الجاري، والتي تصب في تطوير المشهد الثقافي بالمملكة مع الحرص على رفع مستوى جودة المحتوى المقدم وتوفير فرص متنوعة في القطاع الثقافي والإبداعي.
وكشفت رئيس قسم البرامج في إثراء نورة الزامل، خلال حفل إعلان النتائج بأن مبادرة إثراء المحتوى العربي تطورت وتشكلت بصور مختلفة ومتجانسة، مشيرة بأن دعم إثراء لا يقتصر على الكلمة والصورة؛ بل يمتد إلى الأشخاص المبدعين والطاقات الذين يخبرون العالم بأننا نقف على جبال راسخة من الثقافة والتراث والتاريخ بعمق فريد ونوعي، لافتة إلى الإنجازات التي حققتها المبادرة منذ تأسيسها حيث ساهمت في نشأة 35 شركة استفاد منها أكثر من 600 موظف وموظفة، كما نتج عن ذلك أكثر من 200 منتج ثقافي استطاع تغطية الكلمة المكتوبة والمترجمة والمسموعة وصولًا إلى الصورة الحيّة وثائقيًا وتحريكيًا، بدعم من 15 مستشارًا ومستشارة وبواقع 1500 ساعة وأكثر، بحسب تعبيرها.
وضمن أبرز المشاريع الفائزة، مشروع "كان مكان" وهو فيلم قصير يتتبع حياة طفل يعيش التغيرات السريعة التي تشهدها مكة المكرمة، ويكشف عن ارتباطه العميق بها وبثقافتها المتطورة، فيما يبحث مشروع "حداء على إيقاع الوطن" قصيدة شعرية عبر سلسلة رسوم متحركة بأداء صوتي موسيقي، فيما يدور مشروع "ترجمات جمعية الفلسفة"، حول ترجمة نصوص فلسفية بهدف دعم الساحة الثقافية السعودية بمحتوى مؤسس لنقاشات فلسفية ترتبط بحياة الإنسان المعاصر، كما تتنوع المشاريع بين الفنون والسينما فأحد المشاريع وهو "عالم السينما" يسعى إلى ترجمة مجموعة مختارة من الكتب التي تتناول كافة جوانب صناعة السينما في الوقت الذي يتعمق مشروع "سارت للفنون" بأهمية الفن من خلال توسعة دائرة الاهتمام به وتعزيز حضوره بنشر كتب مخصصة وترجمة العديد من محتوياته.
كما تتنوع المشاريع الثقافية التي ظفرت بالفوز، ومنها مشروع "ملك الأكتاف" الذي يقدم تاريخ البشت السعودي وكيفية وصوله للعالمية، فيما تدور أحداث فيلم "ابن حتان" حول قصص ولقطات تم إعادة إنتاجها مستعرضًا عقود من التغيرات الثقافية والاجتماعية، وكذلك مشروع "آخر آغا" الذي يعرض قضية إنسانية عن ((الآغوات)) كمهنة وكأفراد، ليرووا القصة من منظورهم الشخصي ونطل من خلالهم على هويتنا، من نافذة أخرى، إلى جانب مشاريع أخرى منها : "عمق"، "شعلة أمل"،" درع الخرز" وغيرهم.
يذكر أن مبادرة إثراء المحتوى العربي أطلقها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ((إثراء)) عام ((2020))، وتهدف إلى توفير فرص متنوعة في القطاعات الثقافية والإبداعية بالمملكة، من خلال دعم وتمويل المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بإنتاج محتوى عربي وتقديم دعم مالي وتسويقي واستشاري لها.
وتأتي شراكة الصندوق الثقافي مع "إثراء" في مبادرة إثراء المحتوى العربي في إطار جهود الصندوق لتحفيز القطاع الثقافي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي على القطاع والممارسين فيه بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والأثر على جودة الحياة والمجتمع.

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