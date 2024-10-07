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وزير التجارة يُدشّن الفرع الـ19للمركز السعودي للأعمال بمنطقة الباحة - جريدة الوطن السعودية

10/7/2024 2:48:46 PM
(MENAFN- Al Watan) دشَّن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، الفرع الـ (19) للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية بمنطقة الباحة، الذي يقدم خدماته لقطاع الأعمال؛ بهدف تسهيل الإجراءات وخدمة المراجعين بالمنطقة. جاء ذلك أثناء زيارته لمنطقة الباحة، والتي وقف خلالها على أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة، واطلع على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء، وكرم الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية، حاثًا الجميع على بذل كافة الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاعي الأعمال والمستهلك.
ويأتي تدشين فرع المركز السعودي للأعمال بمنطقة الباحة، استكمالًا لمسيرة المركز التوسعية؛ التي تضمنت افتتاح 19 فرعًا في 15 مدينة، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة. ويسهم الفرع الجديد في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال الاقتصادية في المنطقة، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال وجودتها، في ظل وجود تمثيل دائم للوزارات والجهات الحكومية الرئيسة، إلى جانب إتاحة التواصل عبر ضباط الاتصال مع باقي الجهات المعنية.
وبلغ إجمالي الخدمات التي قدمها المركز لقطاع الأعمال منذ إنشائه في عام 2020م أكثر من 4.5 ملايين خدمة، حيث أسهمت فروع المركز المكانية في تقديم 1.5 مليون خدمة، بينما تجاوز عدد الخدمات المقدمة عبر منصة الأعمال التابعة للمركز 3 ملايين خدمة؛ مقدمة لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في 18 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ويشهد فرع المركز في منطقة الباحة، تمثيلًا دائمًا لوزارات: التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبلديات والإسكان، إلى جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغرفة الباحة التجارية، إلى جانب إتاحة 92 ضابط اتصال من باقي الجهات المعنية؛ لتقديم أكثر من 750 خدمة متعلقة بممارسة الأعمال الاقتصادية، في مكان واحد بأعلى جودة وسلاسة.
يشار إلى أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية أنشئ بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة عالميًا، في جودة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال وسلاستها، ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

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