Boomi تفوز بجائزة API لعام 2024 لأفضل نظام أساسي للتكامل كخدمة (Ipaas)

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-تفتخر Boomi TM، الشركة الرائدة في مجال التكامل والأتمتة الذكية، بالإعلان عن حصولها على جائزة API لعام 2024 في فئة أفضل نظام أساسي للتكامل كخدمة (iPaaS). تسلط هذه الجائزة المرموقة الضوء على التصميم الفريد والهندسة والابتكار لنظام Boomi Enterprise الأساسي في مجال تكنولوجيا
واجهة برمجة التطبيقات (API) والتكامل.
يحتفي حفل توزيع جوائز API في عامه العاشر الآن بأفضل الإنجازات المتميزة في المجال التقني والحلول الرائدة في صناعة تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) والبرمجيات العالمية. تم اختيار الفائزين بالجائزة من قِبل مجلس DevNetwork API الاستشاري المستقل والذي يرأسه مجموعة من الخبراء المتمرسين، بناءً على معايير بما في ذلك: الابتكار التقني؛ وجذب الاهتمام والوعي الملحوظين في صناعة واجهة برمجة التطبيقات (API)؛ والتفكير العام والاستخدام من قِبل أنظمة ومجتمعات واجهة برمجة التطبيقات (API) والتكامل.
شهد اقتصاد واجهة برمجة التطبيقات (API) تطورًا كبيرًا على مدار العقد الماضي، في ظل تصدُّر شركة Boomi المشهد، مما يعمل على تمكين محترفي واجهة برمجة التطبيقات (API) والتكامل من تشكيل مستقبل التطبيقات التي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) في سوق تُقدر قيمتها بالتريليونات.
"يتزايد اعتماد تطبيقات المؤسسات والمستهلكين الرقمية اليوم على بنيات وأنظمة أساسية تركز على واجهة برمجة التطبيقات (API). "يُعدَّ فوز Boomi بجائزة API لعام 2024 إثباتًا على دورها الرائد في تطوُّر نظام واجهة برمجة التطبيقات (API) العالمي"، حسبما صرَّح Jonathan Pasky، المنتج التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة DevNetwork، منتج مؤتمر API World وجوائز API لعام 2024.
ومن جانبه، قال Ed Macosky، كبير مسؤولي المنتجات والتكنولوجيا في شركة Boomi: "يعزِّز الفوز بالجائزة هذا التزام شركة Boomi بالابتكار والتميُّز". "تنتابنا حالة من الفخر الشديد بتزويد المؤسسات بإدارة لا مثيل لها للتكامل والتعامل مع واجهة برمجة التطبيقات (API) على نظام أساسي موحَّد يعمل على تعزيز الكفاءة وتسريع التحوُّل الرقمي."
وستكرَّم شركة Boomi بجائزتها في حفل يقام خلال معرض API World 2024، والذي تعقد فعاليته في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر في مركز مؤتمرات سانتا كلارا، كاليفورنيا.
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نبذة عن شركة Boomi
تساعد Boomi، الشركة الرائدة في مجال التكامل والأتمتة الذكية، المؤسسات في جميع أنحاء العالم على أتمتة العمليات المهمة وتبسيطها لتحقيق نتائج الأعمال بشكلٍ أسرع. وبالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يعمل نظام Boomi Enterprise الأساسي على ربط الأنظمة بسلاسة وإدارة تدفقات البيانات باستخدام إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) والتكامل وإدارة البيانات وتنسيق الذكاء الاصطناعي في حل شامل واحد. وبفضل توفُّر قاعدة عملاء تتجاوز 20,000 شركة حول العالم وشبكة متوسعة بسرعة تضم أكثر من 800 شريك، تعمل Boomi على إحداث تغيير جذري في الطريقة التي تحقق بها الشركات من جميع الأحجام مرونة الأعمال والتميُّز التشغيلي. اكتشف المزيد على boomi .
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