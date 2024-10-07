Boomi تفوز بجائزة API لعام 2024 لأفضل نظام أساسي للتكامل كخدمة (Ipaas)

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-تفتخر Boomi TM، الشركة الرائدة في مجال التكامل والأتمتة الذكية، بالإعلان عن حصولها على جائزة API لعام 2024 في فئة أفضل نظام أساسي للتكامل كخدمة (iPaaS). تسلط هذه الجائزة المرموقة الضوء على التصميم الفريد والهندسة والابتكار لنظام Boomi Enterprise الأساسي في مجال واجهة برمجة التطبيقات (API) والتكامل.

يحتفي حفل توزيع جوائز API في عامه العاشر الآن بأفضل الإنجازات المتميزة في المجال التقني والحلول الرائدة في صناعة تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) والبرمجيات العالمية. تم اختيار الفائزين بالجائزة من قِبل مجلس DevNetwork API الاستشاري المستقل والذي يرأسه مجموعة من الخبراء المتمرسين، بناءً على معايير بما في ذلك: الابتكار التقني؛ وجذب الاهتمام والوعي الملحوظين في صناعة واجهة برمجة التطبيقات (API)؛ والتفكير العام والاستخدام من قِبل أنظمة ومجتمعات واجهة برمجة التطبيقات (API) والتكامل.

شهد اقتصاد واجهة برمجة التطبيقات (API) تطورًا كبيرًا على مدار العقد الماضي، في ظل تصدُّر شركة Boomi المشهد، مما يعمل على تمكين محترفي واجهة برمجة التطبيقات (API) والتكامل من تشكيل مستقبل التطبيقات التي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) في سوق تُقدر قيمتها بالتريليونات.

"يتزايد اعتماد تطبيقات المؤسسات والمستهلكين الرقمية اليوم على بنيات وأنظمة أساسية تركز على واجهة برمجة التطبيقات (API). "يُعدَّ فوز Boomi بجائزة API لعام 2024 إثباتًا على دورها الرائد في تطوُّر نظام واجهة برمجة التطبيقات (API) العالمي"، حسبما صرَّح Jonathan Pasky، المنتج التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة DevNetwork، منتج مؤتمر API World وجوائز API لعام 2024.

ومن جانبه، قال Ed Macosky، كبير مسؤولي المنتجات والتكنولوجيا في شركة Boomi: "يعزِّز الفوز بالجائزة هذا التزام شركة Boomi بالابتكار والتميُّز". "تنتابنا حالة من الفخر الشديد بتزويد المؤسسات بإدارة لا مثيل لها للتكامل والتعامل مع واجهة برمجة التطبيقات (API) على نظام أساسي موحَّد يعمل على تعزيز الكفاءة وتسريع التحوُّل الرقمي."

وستكرَّم شركة Boomi بجائزتها في حفل يقام خلال معرض API World 2024، والذي تعقد فعاليته في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر في مركز مؤتمرات سانتا كلارا، كاليفورنيا.

مصادر إضافية



تعرَّف على المزيد من المعلومات حول نظام Boomi Enterprise الأساسي تابع شركة Boomi على X ، وLinkedIn ، وFacebook ، وYouTube

نبذة عن شركة Boomi

تساعد Boomi، الشركة الرائدة في مجال التكامل والأتمتة الذكية، المؤسسات في جميع أنحاء العالم على أتمتة العمليات المهمة وتبسيطها لتحقيق نتائج الأعمال بشكلٍ أسرع. وبالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يعمل نظام Boomi Enterprise الأساسي على ربط الأنظمة بسلاسة وإدارة تدفقات البيانات باستخدام إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) والتكامل وإدارة البيانات وتنسيق الذكاء الاصطناعي في حل شامل واحد. وبفضل توفُّر قاعدة عملاء تتجاوز 20,000 شركة حول العالم وشبكة متوسعة بسرعة تضم أكثر من 800 شريك، تعمل Boomi على إحداث تغيير جذري في الطريقة التي تحقق بها الشركات من جميع الأحجام مرونة الأعمال والتميُّز التشغيلي. اكتشف المزيد على boomi .

© 2024 Boomi، LP. Boomi وشعار "B" وBoomiverse هي علامات تجارية مملوكة لـ Boomi أو LP أو شركاتها الفرعية أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة. قد تكون الأسماء أو العلامات الأخرى علامات تجارية مملوكة لمالكيها المعنيين.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.