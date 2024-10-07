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شركة عسير للاستثمار توقع شراكة مع القطاع الخاص للتطوير السياحي

10/7/2024 2:46:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة عسير للاستثمار، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن توقيع شراكة استثمارية مع شركة "نمر" العقارية والشركة الوطنية للسياحة "سياحية"؛ لتطوير مشروع في قلب مدينة أبها.
ويهدف المشروع إلى تعزيز القطاع السياحي في منطقة عسير من خلال مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تعبّر عن الثراء الثقافي في المنطقة. وتعد هذه الشراكة جزءًا أساسيًا من أهداف تطوير مدينة أبها الذي سيحمل مزايا جاذبة، مثل: الإطلالة الساحرة على المدينة، ومحال بيع التجزئة بالطابع الثقافي لمنطقة عسير، من حيث نوعية المنتجات التي ستقدمها؛ بهدف توفير تجارب فريدة من نوعها.
وتسعى الشراكة لتكون نموذجًا للشراكات المتعددة مع المستثمرين من القطاع الخاص، واستحداث المزيد من الفرص الوظيفية في المنطقة، كما تهدف إلى ترسيخ مكانة هذا الموقع الفريد كوجهة عالمية للضيافة، تعزز من إمكانات المدينة في القطاع السياحي، وتجذب المزيد من الزوار المحليين والدوليين.
وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين المجتمع المحلي وتنمية وتنويع الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.

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