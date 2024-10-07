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إطلاق برنامج إدارة المخاطر المالية

10/7/2024 2:46:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة المالية ممثلةً في مركز المهارات المالية، مؤخرا، برنامج إدارة المخاطر المالية بمشاركة 100 موظف حكومي، بهدف رفع قدراتهم في تحديد وتقييم وتخفيف حدة المخاطر المالية أثناء إعداد الميزانية العامة للدولة باستخدام أحدث التقنيات.
ويتلقى المشاركون في البرنامج تدريباً مكثفاً في إعداد الميزانية العامة للدولة، وأساليب وأدوات إدارة المخاطر المالية وتحليل البيانات المتقدمة، بالإضافة إلى آلية وضع خطط المخاطر المرتبطة بإدارة السيولة.
يذكر أن برنامج إدارة المخاطر المالية يُعد أحد مبادرات مركز المهارات المالية الهادفة إلى تطوير قدرات موظفي الجهات الحكومية من الممارسين في إدارات المخاطر المالية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة أثناء إعداد الميزانية العامة للدولة.

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