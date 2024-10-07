إطلاق برنامج إدارة المخاطر المالية

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت وزارة المالية ممثلةً في مركز المهارات المالية، مؤخرا، برنامج إدارة المخاطر المالية بمشاركة 100 موظف حكومي، بهدف رفع قدراتهم في تحديد وتقييم وتخفيف حدة المخاطر المالية أثناء إعداد الميزانية العامة للدولة باستخدام أحدث التقنيات.
ويتلقى المشاركون في البرنامج تدريباً مكثفاً في إعداد الميزانية العامة للدولة، وأساليب وأدوات إدارة المخاطر المالية وتحليل البيانات المتقدمة، بالإضافة إلى آلية وضع خطط المخاطر المرتبطة بإدارة السيولة.
يذكر أن برنامج إدارة المخاطر المالية يُعد أحد مبادرات مركز المهارات المالية الهادفة إلى تطوير قدرات موظفي الجهات الحكومية من الممارسين في إدارات المخاطر المالية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة أثناء إعداد الميزانية العامة للدولة.
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