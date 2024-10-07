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القصبي: 8.5% تنامي قطاع الأعمال في الباحة

10/7/2024 2:46:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، خلال اجتماعه برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الباحة اليوم، تنامي قطاع الأعمال بالمنطقة 8.5 %.
وناقش الوزير مع رجال وسيدات الأعمال، بمشاركة قيادات منظومة التجارة، مقترحاتهم وتحدياتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة، وذلك في قاعة الحسام للمعارض والمؤتمرات خلال زيارته الباحة.
مقومات سياحية وزراعية
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالباحة، محمد المعجباني، إلى أن الزيارة تعكس الاهتمام بالمنطقة، وتطوير مزاياها التنافسية، مؤكدا أن الباحة بما تمثله من مقومات سياحية وزراعية تعد وجهة واعدة، بينما يجرى العمل على معالجة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين.
الباحة.. راحة
ذكر القصبي، خلال اللقاء، أن ((الباحة.. راحة)) شعار جديد للمنطقة، وأن الإبداع والتميز والنجاح ليس حظًا أو صدفة، بل وصفة تحتاج إلى تعريف من الغرفة التجارية وأهالي المنطقة، لافتا لما وقف عليه من مشاريع ريادية لأبناء وبنات المنطقة في الجولة التي سبقت الاجتماع، ومضيفًا أن لدى الباحة إمكانات مميزة، ففيها الجبل والسهل والوادي، والقرب من مكة المكرمة ((شرفها الله))، وتحتضن معادن وزراعة ومنتجات، مثل: العسل والمانجو والرمان والموز، وغيرها من الفرص النوعية.
أرقام اقتصادية
تطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى نمو السجلات التجارية بمنطقة الباحة 8.5 % خلال 5 سنوات، بإجمالي 12.9 ألف سجل تجاري، وأن أبرز 7 قطاعات سجلت نموًا في الباحة تتركز في المقاولات، وهذا مؤشر على توجه الأعمال فيها.
وتناول القصبي التنامي في التجارة الإلكترونية، التي شكّلت 8 % من إجمالي التجارة بالمملكة في 2022، ويتوقع أن تصل إجمالي إيراداتها إلى 260 مليار ريال بحلول 2025، وهناك أكثر من 50 مليون شحنة تجارة إلكترونية دخلت المملكة في 2023، و190 مليون طلب تم توصيله عبر تطبيقات التوصيل في 2022. وأشار إلى مراجعة وتطوير 110 أنظمة ولوائح تنظيمية، وأن هناك نظامًا جديدًا لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة، سيعالج كثير تحديات المستهلك اليوم.
وعن الجهود الرقابية بمنطقة الباحة، تم تنفيذ أكثر من 9700 زيارة تفتيشية خلال عام، ومعالجة أكثر من 7200 بلاغ تجاري. وكذلك تدشين الفرع الـ19 للمركز السعودي للأعمال، لتقديم الخدمات الحكومية وهندسة الإجراءات لقطاع الأعمال في منطقة الباحة بشراكة 70 جهة حكومية. ‏ولتحسين بيئة الأعمال، هناك 622 اشتراطًا ومتطلبًا في 18 قطاعًا اقتصاديًا تم إلغاؤها أو تعديلها، و455 ترخيصًا حولت إلى ترخيص فوري.
‏وحث الوزير المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من ملتقى ((بيبان 24))، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة 5 - 9 نوفمبر القادم.
حصر دقيق للمزايا
دعا القصبي الغرفة التجارية إلى القيام بحصر دقيق للمزايا النسبية للباحة، والخروج بمبادرات نوعية، على سبيل المثال في: ((السياحة - المهرجانات والمناسبات - المعادن - الصحة العلاجية)) وغيرها، وتسويقها بالشراكة مع صناديق الدولة والبنوك التجارية الداعمة الاستثمارات، بالإضافة إلى استثمار الهوية السياحية للباحة، والتركيز على البنية التحتية الخدمية للمنطقة، ومعالجة فجوة الخدمات، لجذب النزل والفنادق والشقق والمطاعم وغيرها.
أهمية تسويق المناسبات
أكد الوزير أهمية تسويق المناسبات، لجذب الاهتمام للباحة، وبإمكان الغرفة التجارية استضافة أندية رياضية محلية وعربية، وفعاليات علمية وزراعية وغيرها، تجعل من الباحة ((خلية نحل))، والعمل على صناعة الموسم الخاص على غرار المواسم السياحية في المناطق، والشراكة مع الجهات ذات العلاقة. وحث القصبي، في نهاية اللقاء، غرفتي الباحة والمخواة على قيادة ورش عمل تجمع قادة الفكر ورجال الأعمال والطلاب وغيرهم، لوضع تصور يحدد كل مزايا منطقة الباحة النسبية وهويتها التجارية والاستثمارية، والارتقاء بها.

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