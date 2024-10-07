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أهم 10 أمنيات للمعلم في يومه العالمي

10/7/2024 2:46:42 PM
(MENAFN- Al Watan) في 5 أكتوبر من كل عام يصادف اليوم العالمي للمعلم، تتجدد الأحلام والآمال والأمنيات للمعلم والمعلمة، وتتسابق الرغبات والطموحات والتطلعات، ليسطروا في مواقع التواصل الاجتماعي طموحاتهم وتطلعاتهم. نعم هي أمنيات كثيرة بعضها مؤجل وبعضها مؤرشف والبعض الآخر حبيس أدراج التردد والتسويف. سبع أمنيات، هي كل ما يريده أغلب المعلمين والمعلمات الآن، أو هذا ما جمعته من قوائم طويلة عند تصفحي لمنصات التواصل الاجتماعي. والتي جاءت على النحو التالي: الأمنية الأولى: اعتماد المكافآت المالية لكل المعلمين والمعلمات كنوع من التحفيز وبشكل سنوي مثل ((البونص)) عند الشركات والتي تصل إلى 3 رواتب في السنة، بحسب تقويم الأداء الوظيفي، بحيث يحصل كل معلم ومعلمة سنويًا على راتب واحد على أقل تقدير. الأمنية الثانية: إتاحة فرص التدريب الخارجي سنويًا، بإرسال مجموعة من المعلمين والمعلمات إلى دول متقدمة مثل كوريا وماليزيا وفنلندا، وفق برنامج مفتوح للجميع. الأمنية الثالثة: معالجة أضرار بند 105 الذي أُدخل في عام 1414 كوظائف مؤقتة، حيث تم تثبيت بعض المعلمين في 1421 على المستوى الثالث رغم استحقاقهم للمستوى الخامس، وكل السنوات السابقة لم تُحتسب في سنوات الخدمة أو التقاعد، ما أدى إلى فروقات مادية كبيرة. الأمنية الرابعة: إلغاء الرخصة المهنية كشرط للعلاوة السنوية، بحيث تُصبح الرخصة مطلوبة فقط عند بدء العمل (مزاولة المهنة)، مشابهة لعدد من المهن الأخرى، ما يسهم في تحسين وضعهم المالي. الأمنية الخامسة: عدم التمييز الوظيفي بين المعلمين والمعلمات في حركة النقل الخارجي فليس من العدالة والإنصاف أن موظفي العقود لا تشملهم حركة النقل الخارجي، فهناك من يتم تعيينهم على عقود في محافظات وقرى نائية تفتقر لأبسط الخدمات، وأقل واجب يتم تقديمه لهذه الفئة الغالية علينا، هو فتح النقل الخارجي أسوة بزملائهم وزميلاتهم. الأمنية السادسة: إعادة النظر في معايير المفاضلة على الوظائف التعليمية، بما يحقق المساواة بين جميع المؤهلات. وأهمية إلغاء أولوية التربوي ومنح الأولوية بأفضلية النقاط من سنة إغلاق الدبلوم التربوي إلى اليوم، أي من عام 1437 حتى 1445. خاصة أن وزارة التعليم وضعت ضمن أنظمة الترشيح أن أصحاب التخصصات غير التربوية مؤهلة لمهنة ((معلم)). الأمنية السابعة: استطلاع آراء المعلمين والمعلمات حول الفصول الدراسية الثلاثة باعتبارهم المحور الأساس في العملية وكونهم في الميدان التعليمي.
نعم أعتقد أن هذه هي المشكلة الرئيسة وهي شعور المعلم والمعلمة في التعليم بأن رأيه غير مهم! وأن ليس لديه حق المشاركة في صناعة القرار الذي يرتبط به بشكل مباشر.
ختاما: أعزائي المعلمين والمعلمات. ما هي الأمنية الثامنة أو التاسعة أو العاشرة أو - ربما الأولى - في نظرك والتي تستحق الكتابة هنا؟

MENAFN07102024000089011017ID1108754340

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