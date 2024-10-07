أكاديميون بجامعة سعودية ضمن الأفضل عالميا

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن إدراج 11 باحثًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ضمن قائمة أفضل الباحثين على مستوى العالم، وفقًا لدراسة صادرة عن جامعة
ستانفورد الأمريكية.
وأوضح عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور أحمد العواجي، أن حصيلة أبحاث الجامعة المنشورة في المجلات العلمية المصنفة بلغت أكثر من 600 ورقة علمية لعام 2024 حتى الآن، مبينًا أن هذا الإنجاز يجسّد حرص الجامعة على الارتقاء بجودة البحث العلمي في مختلف التخصصات، وتميز باحثيها، وجهودهم في إثراء العلم والمعرفة، ومؤكدا التفوق البحثي لأعضاء هيئة التدريس، الذي يعد مؤشرًا لمدى جودة الأبحاث التي يتم نشرها.
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