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أكاديميون بجامعة سعودية ضمن الأفضل عالميا

10/7/2024 2:46:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن إدراج 11 باحثًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ضمن قائمة أفضل الباحثين على مستوى العالم، وفقًا لدراسة صادرة عن جامعة ستانفورد الأمريكية.
وأوضح عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور أحمد العواجي، أن حصيلة أبحاث الجامعة المنشورة في المجلات العلمية المصنفة بلغت أكثر من 600 ورقة علمية لعام 2024 حتى الآن، مبينًا أن هذا الإنجاز يجسّد حرص الجامعة على الارتقاء بجودة البحث العلمي في مختلف التخصصات، وتميز باحثيها، وجهودهم في إثراء العلم والمعرفة، ومؤكدا التفوق البحثي لأعضاء هيئة التدريس، الذي يعد مؤشرًا لمدى جودة الأبحاث التي يتم نشرها.

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