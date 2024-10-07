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21.7 ألف استجابة طبية بالمناطق النائية

10/7/2024 2:46:41 PM
(MENAFN- Al Watan) استجابت هيئة الهلال الأحمر السعودي لـ 21.754 ألف بلاغ في المناطق النائية بمختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي، في وقت سجلت بلاغات منطقة مكة المكرمة بالبيئات النائية ضعف 6 مناطق مجتمعة، ممثلة في: الجوف، وتبوك، ونجران، وجازان، والقصيم، والشرقية بـ20%.
تطوير المهارات
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال العام الماضي، الاستجابة الطبية في المناطق النائية، حيث حرصت على تطوير مهارات المسعفين في التعامل مع الحالات الإسعافية في المناطق النائية، والتعايش بأقل الإمكانيات المتاحة، وذلك من خلال إقامة برنامج تدريبي بمسمى برنامج الاستجابة الإسعافية في البيئات النائية، مشيرة إلى أنه برنامج طبي يشمل الحالات الإسعافية في البيئات النائية، والتي يصعب الوصول إليها بسبب وعورة المكان، ويتمثل البرنامج في: السلامة ومأوى النجاة، والإصابات الحرارية، والبحث والإنقاذ، وأساسيات الإرشاد، ومحتوى الخريطة، وطب المرتفعات.
مكة الأعلى في البلاغات
استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من البلاغات في المناطق النائية، حيث بلغ إجمالي البلاغات 4426 بلاغا بـ20%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 3688 بلاغا بـ17%، وحائل ثالثا، بإجمالي 1906 بلاغات بـ9%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 1400 بلاغ بـ6%، وجازان خامسا، بإجمالي 1167 بلاغا بـ5%.
الأقل بلاغات
تصدرت منطقة الجوف أقل مناطق المملكة بلاغات في البيئات النائية، حيث بلغ إجمالي البلاغات 118 بلاغا بـ1%، وحلت تبوك ثانيا، بإجمالي 317 بلاغا بـ1.45%، ونجران ثالثا، بإجمالي 688 بلاغا بـ3.16%، والشرقية رابعا، بإجمالي 782 بلاغا بـ3.62%، والقصيم خامسا، بإجمالي 798 بلاغا بـ4%.

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