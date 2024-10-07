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العوضي بطلا لـ10 كرات

10/7/2024 2:46:41 PM
(MENAFN- Al Watan) توج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر ناصر الشمري الفائزين بميداليات منافسات البلياردو 10 كرات للرجال بدورة الألعاب السعودية الثالثة التي تدور رحى منافساتها في الرياض حاليًا، إذ نال الميدالية الذهبية اللاعب بدر العوضي، فيما كانت الفضية من نصيب مارك كالاجايان، وذهبت البرونزية للاعب مهند الغميز.

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