العوضي بطلا لـ10 كرات
التاريخ
10/7/2024 2:46:41 PM
(MENAFN
- Al Watan)
توج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر ناصر الشمري الفائزين بميداليات منافسات البلياردو 10 كرات للرجال بدورة الألعاب السعودية الثالثة التي تدور رحى منافساتها في الرياض حاليًا، إذ نال الميدالية الذهبية اللاعب بدر العوضي، فيما كانت الفضية من نصيب مارك كالاجايان، وذهبت البرونزية للاعب مهند الغميز.
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