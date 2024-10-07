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تمزق يبعد الغنام

10/7/2024 2:46:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب المنتخب السعودي والنصر، سلطان الغنام تعرضه لتمزق في رباط المفصل، وأن غيابه سيمتد من 10 إلى 14 يوما، ومن ثَم سيغيب الغنام عن مباراتي المنتخب السعودي أمام اليابان والبحرين ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، مما دفع مدرب الأخضر الإيطالي روبرتو مانشي إلى استبعاد اللاعب من معسكر الصقور المقام حاليا في جدة استعدادا للمباراتين.

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