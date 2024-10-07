تمزق يبعد الغنام
التاريخ
10/7/2024 2:46:41 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب
المنتخب السعودي والنصر، سلطان الغنام تعرضه لتمزق في رباط المفصل، وأن غيابه سيمتد من 10 إلى 14 يوما، ومن ثَم سيغيب الغنام عن مباراتي المنتخب السعودي أمام اليابان والبحرين ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، مما دفع مدرب الأخضر الإيطالي روبرتو مانشي إلى استبعاد اللاعب من معسكر الصقور المقام حاليا في جدة استعدادا للمباراتين.
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