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جهاز يتحكم بالخلايا عن بُعد

10/7/2024 2:46:41 PM
(MENAFN- Al Watan) طور باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جهازا صغيرا، بحجم اليد تقريبا، يستخدم شعاعا من الضوء في التلاعب بالجسيمات، مثل الخلايا أو الحمض النووي، من مسافة بعيدة.
وقد استوحى الباحثون فكرة الجهاز من ((شعاع الجرار)) في حرب النجوم، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة ((Nuclear Science and Techniques))، حيث يمكن أن تساعد هذه التكنولوجيا القائمة على الرقاقة علماء الأحياء والأطباء في البحث عن الأمراض، وتصنيف الخلايا، ودراسات الحمض النووي.
وتعد الأدوات التقليدية للتلاعب بالجسيمات كبيرة، وتتطلب إعدادا معمليا. لكن هذا الجهاز مضغوط، ويمكنه التعامل مع الجسيمات دون الحاجة إلى وضعها مباشرة على الشريحة.
كما يتميز الجهاز بقدرته على التحكم في الجسيمات على بُعد ملليمترات من الشريحة، وهو ما لم يكن ممكنا بأدوات مماثلة من قبل. ويمكن لهذا الجهاز التعامل مع الخلايا أو المواد الأخرى دون لمسها، مما يحافظ على نظافتها وجاهزيتها لمزيد من البحث.

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