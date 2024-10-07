الجوز البرازيلي يحمي الأمعاء من الالتهابات

(MENAFN
- Al Watan)
اكتشف علماء جامعة
((فيكوسا)) الفيدرالية في البرازيل أن تناول الجوز البرازيلي يوميا يُحسن وظيفة الحاجز المعوي، ويحمي الأمعاء من الالتهابات.
وتشير مجلة Journal of Nutrition إلى أن 46 امرأة يعانين الوزن الزائد شاركن في هذه الدراسة. وقد قسمت المتطوعات إلى مجموعتين، وتتبع الباحثون خلال 8 أسابيع السعرات الحرارية التي تناولتها المشتركات في الدراسة من كلتا المجموعتين، ولكن نصفهن كن يتناولن حبتين من الجوز البرازيلي كل يوم.
ودرس الباحثون بعد انتهاء الدراسة كيف تغيرت صحة أمعاء المشاركات، ومستوى الالتهابات في أجسامهن، حيث تبين أن وظيفة الحاجز المعوي تحسنت قليلا لدى النساء اللواتي تناولن الجوز البرازيلي.
يشار إلى أن الحاجز المعوي مسؤول عن نفاذية الأمعاء ((الانتقائية))، حيث يمنع وصول السموم والمستضدات الغذائية والكائنات الحية الدقيقة إلى مجرى الدم.
وأثبت الباحثون أيضا أن الجوز البرازيلي خفض مستوى الالتهابات في جسم المشاركات.
ووفقا للباحثين، يعود هذا التأثير لعنصر السيلينيوم الموجود بنسبة جيدة في الجوز البرازيلي، الذي له خصائص مضادة للالتهابات، ويحمي الخلايا من التلف، ويبطئ تآكل الأنسجة.
MENAFN07102024000089011017ID1108754330
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.