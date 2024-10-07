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الجوز البرازيلي يحمي الأمعاء من الالتهابات

10/7/2024 2:46:41 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف علماء جامعة ((فيكوسا)) الفيدرالية في البرازيل أن تناول الجوز البرازيلي يوميا يُحسن وظيفة الحاجز المعوي، ويحمي الأمعاء من الالتهابات.
وتشير مجلة Journal of Nutrition إلى أن 46 امرأة يعانين الوزن الزائد شاركن في هذه الدراسة. وقد قسمت المتطوعات إلى مجموعتين، وتتبع الباحثون خلال 8 أسابيع السعرات الحرارية التي تناولتها المشتركات في الدراسة من كلتا المجموعتين، ولكن نصفهن كن يتناولن حبتين من الجوز البرازيلي كل يوم.
ودرس الباحثون بعد انتهاء الدراسة كيف تغيرت صحة أمعاء المشاركات، ومستوى الالتهابات في أجسامهن، حيث تبين أن وظيفة الحاجز المعوي تحسنت قليلا لدى النساء اللواتي تناولن الجوز البرازيلي.
يشار إلى أن الحاجز المعوي مسؤول عن نفاذية الأمعاء ((الانتقائية))، حيث يمنع وصول السموم والمستضدات الغذائية والكائنات الحية الدقيقة إلى مجرى الدم.
وأثبت الباحثون أيضا أن الجوز البرازيلي خفض مستوى الالتهابات في جسم المشاركات.
ووفقا للباحثين، يعود هذا التأثير لعنصر السيلينيوم الموجود بنسبة جيدة في الجوز البرازيلي، الذي له خصائص مضادة للالتهابات، ويحمي الخلايا من التلف، ويبطئ تآكل الأنسجة.

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