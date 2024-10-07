أرتال تطرح مشروع STRIDE باستثمارات 12 مليار جنيه بشراكة مصرية سعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News) طرحت شركة أرتال للتطوير العقارى مشروع STRIDE فى مدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه.
وتصل المساحة الكلية للمشروع إلى 13.6 ألف متر مربع، مع مساحة بنائية تبلغ 57.2 ألف متر مربع، موزعة لتقديم مساحات عمل تجارية وإدارية وطبية تتناسب مع متطلبات السوق الحالى، وسيتم تطوير المشروع على أربع مراحل متتالية، وتبدأ التسليمات فى عام 2028.
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ويأتى مشروع Stride ضمن شراكة استراتيجية بين شركة أرتال للتطوير العقارى ومجموعة بدر السعودية.
وقال المهندس ماهر طه، الرئيس التنفيذى لشركة أرتال للتطوير العقارى، إن المشروع يسعى إلى تقديم حلول عقارية مبتكرة، تلبى احتياجات الشركات والمؤسسات الراغبة فى توسيع أعمالها فى واحدة من أكثر المناطق نموًا فى القاهرة الجديدة.
وأضاف أن المشروع يضم وحدات تجارية وإدارية بمساحات مختلفة، مما يمنح المستثمرين وأصحاب الأعمال مرونة فى اختيار المساحات التى تتناسب مع احتياجاتهم، وتم تصميم المشروع ليشمل مرافق طبية حديثة، مما يجعله وجهة مثالية للمؤسسات الطبية والمستشفيات الراغبة فى التوسع بمنطقة القاهرة الجديدة.
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