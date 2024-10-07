أرتال تطرح مشروع STRIDE باستثمارات 12 مليار جنيه بشراكة مصرية سعودية

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة أرتال للتطوير العقارى مشروع STRIDE فى مدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه.

وتصل المساحة الكلية للمشروع إلى 13.6 ألف متر مربع، مع مساحة بنائية تبلغ 57.2 ألف متر مربع، موزعة لتقديم مساحات عمل تجارية وإدارية وطبية تتناسب مع متطلبات السوق الحالى، وسيتم تطوير المشروع على أربع مراحل متتالية، وتبدأ التسليمات فى عام 2028.

موضوعاتالشربيني: مصر مستعدة لنقل خبراتها في مجال التنمية العمرانية إلى العراق “التعبئة والإحصاء”: القطاع العام نفذ 50.7% من الوحدات السكنية خلال 2022-2023 الإسكان: تريليون جنيه استثمارات مشروعات التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص

ويأتى مشروع Stride ضمن شراكة استراتيجية بين شركة أرتال للتطوير العقارى ومجموعة بدر السعودية.

وقال المهندس ماهر طه، الرئيس التنفيذى لشركة أرتال للتطوير العقارى، إن المشروع يسعى إلى تقديم حلول عقارية مبتكرة، تلبى احتياجات الشركات والمؤسسات الراغبة فى توسيع أعمالها فى واحدة من أكثر المناطق نموًا فى القاهرة الجديدة.

وأضاف أن المشروع يضم وحدات تجارية وإدارية بمساحات مختلفة، مما يمنح المستثمرين وأصحاب الأعمال مرونة فى اختيار المساحات التى تتناسب مع احتياجاتهم، وتم تصميم المشروع ليشمل مرافق طبية حديثة، مما يجعله وجهة مثالية للمؤسسات الطبية والمستشفيات الراغبة فى التوسع بمنطقة القاهرة الجديدة.