تباين مؤشرات البورصات الخليجية عند ختام تعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم واستردت بعض المؤشرات جزء من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.
ففي السعودية، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 144.58 نقطة ليقفل عند مستوى 11913.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
موضوعات متعلقة
“التجارة الإفريقية”: تطبيق المنطقة الحرة يضيف 450 مليار دولار لناتج القارة 2025 بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مدعومة بمكاسب آسيا
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 699 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 185 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 45 شركة على تراجع.
وفي بورصة الكويت أغلقت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 18.71% نقطة بنسبة بلغت 0.27 % ليبلغ مستوى 6984.42 نقطة.
وتم تداول 280.16 مليون سهم عبر 17195 صفقة نقدية بقيمة 69.6 مليون دينار (212.2 مليون دولار ).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 32.38 نقطة بنسبة بلغت 0.43 %ليبلغ مستوى 7533.31 نقطة من خلال تداول 120.9 مليون سهم عبر 9202 صفقة بقيمة 50.8 مليون دينار نحو ( 154.9 مليون دولار )
كما ارتفعت بورصة قطر عند إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بنمو 6 قطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.38% صاعداً إلى النقطة 10451.34، ليربح 39.33 نقطة عن مستوى أمس الأحد.
وانتعشت التداولات اليوم، إذ وصلت السيولة إلى 441.36 مليون ريال، موزعة على 188.02 مليون سهم، بتنفيذ 16.40 ألف صفقة، وذلك عن مستواها بالأمس.. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.44%، فيما انخفض التأمين وحيداً بـ 037% .
واستقر المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في ختام تعاملات اليوم الاثنين، وسط تباين القطاعات.
وفقد المؤشر العام“مسقط 30” بنسبة 0.14 نقطة لأعلى ، ليستقر عند مستوى 4680.98 نقطة، وبما لا يمثل نسبة تذكر.
وجاء استقرار المؤشر وسط تبين المؤشرات القطاعية، حيث تراجع الخدمات بنسبة 0.14 بالمائة، وفي المقابل ارتفع الصناعة بنسبة 0.36 بالمائة، وارتفع المالي 0.14 بالمائة.
في المقابل ، أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم على تراجع بضغط تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية الكمالية، والمال.
ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.11 بالمائة إلى مستوى 2001.34 نقطة..وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 130.66 ألف سهم بقيمة 71.07 ألف دينار.
يذكر أن بورصة البحرين أنهت تعاملات جلسة أمس الأحد على تراجع؛ بضغط تراجع قطاعي الاتصالات، والمال.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108754325