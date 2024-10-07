تباين مؤشرات البورصات الخليجية عند ختام تعاملات اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم واستردت بعض المؤشرات جزء من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.

ففي السعودية، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 144.58 نقطة ليقفل عند مستوى 11913.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 699 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 185 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 45 شركة على تراجع.

وفي بورصة الكويت أغلقت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 18.71% نقطة بنسبة بلغت 0.27 % ليبلغ مستوى 6984.42 نقطة.

وتم تداول 280.16 مليون سهم عبر 17195 صفقة نقدية بقيمة 69.6 مليون دينار (212.2 مليون دولار ).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 32.38 نقطة بنسبة بلغت 0.43 %ليبلغ مستوى 7533.31 نقطة من خلال تداول 120.9 مليون سهم عبر 9202 صفقة بقيمة 50.8 مليون دينار نحو ( 154.9 مليون دولار )

كما ارتفعت بورصة قطر عند إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بنمو 6 قطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.38% صاعداً إلى النقطة 10451.34، ليربح 39.33 نقطة عن مستوى أمس الأحد.

وانتعشت التداولات اليوم، إذ وصلت السيولة إلى 441.36 مليون ريال، موزعة على 188.02 مليون سهم، بتنفيذ 16.40 ألف صفقة، وذلك عن مستواها بالأمس.. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.44%، فيما انخفض التأمين وحيداً بـ 037% .

واستقر المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في ختام تعاملات اليوم الاثنين، وسط تباين القطاعات.

وفقد المؤشر العام“مسقط 30” بنسبة 0.14 نقطة لأعلى ، ليستقر عند مستوى 4680.98 نقطة، وبما لا يمثل نسبة تذكر.

وجاء استقرار المؤشر وسط تبين المؤشرات القطاعية، حيث تراجع الخدمات بنسبة 0.14 بالمائة، وفي المقابل ارتفع الصناعة بنسبة 0.36 بالمائة، وارتفع المالي 0.14 بالمائة.

في المقابل ، أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم على تراجع بضغط تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية الكمالية، والمال.

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.11 بالمائة إلى مستوى 2001.34 نقطة..وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 130.66 ألف سهم بقيمة 71.07 ألف دينار.

يذكر أن بورصة البحرين أنهت تعاملات جلسة أمس الأحد على تراجع؛ بضغط تراجع قطاعي الاتصالات، والمال.

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