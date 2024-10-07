مايكل سبنس يكتب .. التكلفة الباهظة لاستبعاد التكنولوجيا الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) تحرص الصين على التأكد من استعدادها للانتقال إلى مستدام.

ومن خلال الاستثمار بكثافة في التكنولوجيات الخضراء والاستفادة من سوقها المحلية الضخمة، تمكنت الصين من خفض التكاليف وزيادة المعروض من المنتجات التي تحتاج إليها، ودفع عجلة الإبداع الأخضر.

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لكن تقدم الصين قد لا يفيد بقية العالم بالقدر المنتظر منه.

الواقع أن أكثر من نصف السيارات الجديدة المباعة في الصين اليوم كهربائية أو هجينة، ومن السهل أن نرى السبب: فقد انخفضت أسعار السيارات الكهربائية المحلية بنسبة 50% منذ عام 2015 وهي الآن أرخص بنحو الثلث من السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل.

على النقيض من ذلك، ارتفعت أسعار السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وأوروبا وهي أعلى من أسعار السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخل.

وعلى نحو مماثل، ساعد انخفاض أسعار الطاقة الشمسية- 0.15 من الدولار فقط لكل واط في الصين، مقارنة بنحو 0.34 من الدولار لكل واط في الاتحاد الأوروبي و0.46 من الدولار لكل واط في الولايات المتحدة- في تمكين الصين من زيادة حصة الطاقة الشمسية في استهلاكها من الطاقة، كما تُعد الصين رائدة في تكنولوجيا البطاريات.

وبما أن الصين هي المصدر الأكبر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، حيث مثلت أكثر من 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في عام 2022، فإن التقدم المحرز في التحول إلى الطاقة الخضراء هناك قد يخلف تأثيرا كبيرا على إجمالي الانبعاثات.

كما أن المنتجات والتكنولوجيات المتقدمة المنخفضة التكلفة التي تنتجها الصين قد تعمل أيضا على تسريع التحول الأخضر في أماكن أخرى، بما في ذلك بين الدول الأخرى الأكثر إطلاقا للانبعاثات، والتي تشمل الدول المرتفعة الدخل (التي تمثل مجتمعة نحو 35% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية) والهند (التي تنتج حوالي 7% من الإجمالي).

من المؤسف أنه ليس من المؤكد على الإطلاق ما إذا كان ذلك ليحدث.

تشكل السياسة التجارية عقبة رئيسية. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بالغة الارتفاع على الواردات من السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، والبطاريات القادمة من الصين، ويتحرك الاتحاد الأوروبي في ذات الاتجاه، وإن كان بشكل أقل عدوانية.

لا يمكن تجاهل هذا الاتجاه باعتباره تدابير حماية خالصة. إذ تعكس التعريفات الجمركية أهدافا اقتصادية وجيوسياسية، ليس فقط عزل الصناعات المحلية وتجنب خسارة كبيرة في الوظائف، بل وأيضا التعويض عن إعانات الدعم الصينية وحماية الأمن القومي.

بيد أن السياسة التجارية الأمريكية تمثل رياحا معاكسة قوية في مواجهة التحول الأخضر العالمي.

تتمثل إحدى الطرق التي قد يتسنى للصين من خلالها الالتفاف على هذه التعريفات، جزئيا على الأقل، في توجيه مزيد من الاستثمار المباشر الأجنبي نحو مشاريع الطاقة الخضراء في الاقتصادات المتقدمة.

هذا النهج ليس بلا سابقة. ففي ثمانينيات القرن العشرين، كانت صناعة السيارات في اليابان متقدمة تكنولوجيا وشديدة الكفاءة، وذلك بفضل ابتكارات مثل شبكات التوريد في الوقت المناسب ونهج الجودة الشاملة في التصنيع. وخوفا على صناعة السيارات لديها، فرضت الولايات المتحدة حصصا على الواردات من السيارات اليابانية.

لتجنب خسارة القدرة على الوصول إلى السوق الأمريكية، استثمرت الشركات اليابانية بكثافة في تصنيع السيارات في الولايات المتحدة.

واستجابت الشركات الأمريكية للتحدي. وكان الضرر الذي لحق بالعمالة أقل كثيرا مما كان ليحدث لو دخلت الشركات اليابانية السوق الأمريكية بالكامل عن طريق الصادرات.

واليوم، تصنع كبرى شركات الصناعة في العالم السيارات وتجمعها في أغلب الأسواق الرئيسية.

على نحو مماثل، سوف تستفيد الاقتصادات المتقدمة اليوم من الاستثمار المباشر الأجنبي الصيني في التكنولوجيات الخضراء، ليس فقط من رأس المال في حد ذاته، بل وأيضا من التكنولوجيا ذات الصلة والدراية في التصنيع.

مع انخفاض تكاليف المنتجات والتكنولوجيات الخضراء، سوف يتسارع التحول في مجال الطاقة.

وفي حين أن الاستثمار المباشر الأجنبي الصيني قد لا يؤدي إلى زيادة فرص العمل في الاقتصادات المتقدمة، فإنه لن يقضي على الوظائف المحلية.

يتمثل المفتاح هنا في ربط وصول الصين إلى السوق بتوفير اتفاقيات ترخيص التكنولوجيا التي تضمن تكافؤ الفرص.

هذا ليس أضغاث أحلام: إذ تشير بعض الأدلة إلى أن شركات الألواح الشمسية الصينية تخطط بالفعل للاستثمار في السوق الأمريكية، وربما جزئيا للاستفادة من الحوافز التي يوفرها قانون خفض التضخم.

الاستثمار المباشر الأجنبي ليس الحل الأمثل بطبيعة الحال، لأنه عرضة للانقطاع. لكن كل تقدم يستلزم إيجاد التوازن بين أهداف متنافسة، وتقديم تنازلات، وابتكار استجابات خَـلّاقة للتحديات.

في هذه الحالة، من شأن تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الصينية إلى الاقتصادات المتقدمة أن تعمل على تعزيز الهدف الرئيسي- تبني التكنولوجيا الخضراء الأكثر تقدما على نطاق واسع- على النحو الذي يجعل منه حلا متفوقا على الاعتماد على التجارة قصرا.

وإذا بدأت صناعة الطاقة الخضراء تشبه صناعة السيارات العالمية، حيث يتمتع المبدعون في كل مكان تقريبا بالقدرة على الوصول إلى سوق عالمية متنامية، فإن هذا أفضل كثيرا.

قد يشير منتقدو النهج القائم على الاستثمار المباشر الأجنبي إلى العواقب التي قد تخلفها إعانات الدعم المفرطة على المنافسة.

الواقع أن الحكومات لديها مصلحة مشروعة في حماية الصناعة المحلية والعمالة من الضرر الناجم عن إعانات الدعم الضخمة التي يحصل عليها مستوردون مقارهم بالخارج.

ولكن على النقيض من التجارة، تعمل قناة الاستثمار المباشر الأجنبي على تغيير هذه المعادلة جزئيا.

علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتحول إلى الطاقة الخضراء، تتطلب كَثرة من إخفاقات السوق من نمط العوامل الخارجية تدخلا تصحيحيا، ربما في هيئة إعانات دعم. في الولايات المتحدة، لا يمكننا أن نعتبر قانون خفض التضخم برنامجا خاليا من إعانات الدعم.

بعبارة أخرى، تتطلب قواعد التجارة الطبيعية تعديلات كبرى عندما يتعلق الأمر بتحدي الاستدامة العالمية.

تتمثل مشكلة ثانية أشد خطورة في حقيقة مفادها أن النهج القائم على الاستثمار المباشر الأجنبي قد يصبح مستحيلاً قريبا، على الأقل في الولايات المتحدة.

فقد اقترحت إدارة الرئيس جو بايدن فرض حظر كامل، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، على الأجهزة والبرمجيات الصينية الرئيسية في السيارات“المتصلة”، التي تتواصل بشكل ثنائي الاتجاه مع كيانات خارجية، وهذا ينطبق على جميع السيارات في الأساس.

ومن المفترض أن السيارات والتكنولوجيات الممولة من الاستثمار المباشر الأجنبي الصيني ستكون محظورة.

المشكلة هنا هي أن مجموعة ضخمة من المنتجات الأخرى تحتوي أيضا على أشباه موصلات، وبرمجيات، وقدرات ترتبط بالاتصالات.

قد تزعم إدارة بايدن أن المخاطر الأمنية مرتفعة بشكل خاص في السيارات، ولكن من الصعب أن نعرف لماذا.

ففي الشهر الماضي فقط، جرى تفجير أجهزة النداء واللاسلكي في مختلف أنحاء لبنان، مما أسفر عن مقتل عشرات وإصابة آلاف.

فهل تُـحـظـر كل المنتجات“المتصلة”؟

إذا كانت الإجابة“أجل”، فإننا نتحدث إذن عن هجوم مباشر وجارف ومكلف للغاية على شريحة ضخمة من التجارة العالمية، والاستثمار، ونقل التكنولوجيا.

لا أحد يشك في أهمية حماية الأمن القوم. ولكن ما لم يجد صناع السياسات سبل بديلة للحد من المخاطر الأمنية- ولنَـقُل من خلال قصر المشتريات الحكومية والعسكرية على المنتجين المحليين وإنشاء عمليات توثيق دولية- فقد يتلقى الاقتصاد العالمي وأجندة الاستدامة ضربة مدمرة.

بقلم: مايكل سبنس، أستاذ فخري للاقتصاد وعميد سابق لكلية الدراسات العليا للأعمال في جامعة ستانفوردالمصدر: موقع“بروجكت سنديكيت”