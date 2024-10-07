لماذا يتخلف اقتصاد كندا عن نظيره الأمريكي؟

MENAFN - Al-Borsa News) يعتبر اقتصادا كندا والولايات المتحدة، مترابطين بشكل وثيق، إذ يبلغ حجم التجارة بينهما 2 مليار دولار ويعبر 400 ألف شخص يوميًا حدودهما المشتركة الممتدة لمسافة 9,000 كيلومتر.

ويفضل الكنديون المقيمون في الساحل الغربي السفر بشكل يومي إلى سياتل الأمريكية القريبة أكثر من تورونتو البعيدة.

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ولا غرابة أن يكون البلدين تحرك في خطى متزامنة إلى حد كبير على مدار العقود الأخيرة، ، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 27% بين عامي 2009 و2019، بينما سجل الاقتصاد الكندي نموًا بنسبة 25% خلال نفس الفترة.

ولكن، منذ ظهور جائحة كوفيد-19، بدأت الفجوة في الاتساع بين الاقتصادين الأقوى في أمريكا الشمالية.

فبحسب تقرير مجلة“ذا إيكونوميست”، من المتوقع بحلول نهاية عام 2024 أن يكون الاقتصاد الأمريكي قد توسع بنسبة 11% مقارنة بما كان عليه قبل خمسة أعوام، بينما يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الكندي نموًا لا يتجاوز 6% فقط.

وتزداد الفجوة وضوحًا عند حساب النمو السكاني، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نصيب الفرد من الدخل القومي في كندا إلى 70% من نظيره الأمريكي بحلول عام 2025، مقارنة بنسبة 80% قبل الجائحة، وهي أدنى نسبة منذ عقود.

لو كانت مقاطعات كندا العشر وأقاليمها الثلاثة ولاية أمريكية، لكانت قد تحولت من وضع أفضل بقليل من ولاية مونتانا، تاسع أفقر ولاية أمريكية، إلى ما هو أسوأ من ولاية ألاباما، رابع أفقر ولاية أمريكية.

الركود يسيطر على كندا

رغم أن كندا تجنبت أسوأ تداعيات جائحة كوفيد-19 مقارنة بالولايات المتحدة، التي شهدت ركودًا اقتصاديًا عميقًا نتيجة لإجراءات الإغلاق الصارمة، إلا أن الأداء الاقتصادي الكندي لم يستمر في نفس الزخم.

ففي عام 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 5% مقارنة بانخفاض قدره 4.2% في كندا.

ورغم أن الاقتصاد الكندي تعافى بنسبة 4% بين عامي 2021 و2022، مقتربًا من التعافي الأمريكي الذي سجل 5% خلال نفس الفترة، إلا أن الفجوة بينهما بدأت تتسع مجددًا بعد عام 2022.

السبب وراء هذا التباعد ليس مجرد عثرة مؤقتة، بل يكمن في عمق الأداء الاقتصادي، حيث تعثر محركان أساسيان للنمو الكندي.

المحرك الأول يعتمد بشكل رئيسي على قطاع الخدمات، الذي يشكل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ففي أعقاب الجائحة، زاد إنفاق الأمريكيين على السلع، مما انعكس إيجابًا على المصانع الكندية، التي تصدر حوالي 40% من إنتاجها إلى الولايات المتحدة، لكن مع عودة الأمريكيين للتركيز على الإنفاق المحلي في قطاع الخدمات، تأثر الطلب على الصناعات الكندية.

ويقول ناثان جانزن، من“بنك أوف كندا”، إن“تركيبة النمو في أمريكا لم تكن مواتية لكندا”، مما جعل الاقتصاد الكندي يعتمد بشكل أكبر على قطاع الخدمات المحلي، الذي يعتمد بدوره على إنفاق الأسر الكندية والحكومة.

وللأسف، تعرض الطلب المحلي في كندا للضغط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وكان التضخم أعلى بكثير في كندا بسبب تفاعل أكبر مع التضخم في الاقتصاد.

وفي كندا، تتمتع الرهون العقارية بفائدة ثابتة لمدة 30 عامًا، مما جعل الكنديين يشعرون بآثار الزيادة بشكل أكبر مقارنة بالأمريكيين.

كما أن نسبة أكبر من الكنديين تعتمد على الرهون طويلة الأجل الثابتة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإسكان بشكل أكبر مقارنة بأمريكا.

في المقابل، ركزت الحكومة الكندية على سداد الديون، حيث ارتفعت نسبة الديون بمقدار نقطة مئوية واحدة منذ عام 2019.

وعلى عكس الولايات المتحدة، لم تلجأ الحكومة الكندية إلى التوسع في الإنفاق لتخفيف الضغط الاقتصادي، ففي عام 2023، سجل العجز في الموازنة الكندية 0.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 6.3% في الولايات المتحدة.

قطاع البترول يعاني

المحرك الآخر الذي تعطل هو قطاع البترول الكندي، الذي يشكل حوالي 16% من الصادرات الكندية.

فبعد انهيار أسعار البترول في عام 2014، تراجعت الاستثمارات في قطاع البترول الجديد، مما أضر بالاقتصاد المعتمد على الوقود.

وعلى النقيض، استفادت الولايات المتحدة من انخفاض الأسعار، وعندما ارتفعت الأسعار بعد الحرب الروسية الأوكرانية، دعم المستثمرون منتجي البترول الأمريكيين، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج بشكل ملحوظ.

في النصف الأول من عام 2024، زاد إنتاج البترول الأمريكي بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها قبل ستة أعوام، بينما نما إنتاج البترول الكندي بنسبة 11% فقط.

ومع تراجع أهمية البترول في الاقتصاد الكندي، عانى الاقتصاد بشكل أكبر بسبب ضعف الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي.

مشكلة الإنتاجية

لطالما كانت مشكلة ضعف الإنتاجية مزمنة في كندا، فعلى مدى العقدين الماضيين، كان النمو في إنتاجية العمل بطيئًا، مما جعل كندا تشبه أوروبا أكثر من الولايات المتحدة، التي استفادت بشكل كبير من ثورة التكنولوجيا.

ومنذ الجائحة، نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كندا بمعدل أبطأ من أي دولة أخرى في مجموعة السبع باستثناء ألمانيا.

على الرغم من أن كندا كانت تعوض عن ضعف الإنتاجية من خلال زيادة عدد العمال بفضل ارتفاع معدلات الهجرة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض الفجوة المتزايدة.

فقد شهدت كندا أعلى معدلات نمو سكاني منذ عام 1957، حيث زادت الهجرة بشكل غير مسبوق، لكن المهاجرين الجدد كانوا أقل مهارة مقارنة بمن سبقهم، وهؤلاء هم أكثر عرضة للبطالة أو للعمل في وظائف منخفضة الدخل، مما يؤثر سلبًا على التوقعات الاقتصادية للبلاد.

يتضح الآن أن التباعد بين الاقتصادين الأمريكي والكندي بدأ قبل الجائحة بوقت طويل، حيث كانت خدمات كندا في تراجع مستمر.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي الكندي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، من 5% في مايو إلى 4.25%، إلا أن العديد من المقترضين سيشعرون بالتأثير السلبي عند تجديد رهونهم العقارية.

كما فُرضت قيود على الهجرة، بما في ذلك تحديد أعداد الطلاب الدوليين، لكن هذه الإجراءات لن تحل المشكلة المزمنة المتعلقة بالإنتاجية في كندا.

وبهذا، يبدو أن اللحاق بركب ولاية ألاباما قد يصبح حلمًا بعيد المنال.