تنسيق مصرى سعودى بشأن عمالة الحج الموسمية

MENAFN - Al-Borsa News) إلتقى العمل محمد جبران ،اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير صالح بن عيد الحوصني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العمل، وتنقل الأيدي العاملة، وأكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، في تعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات.

وإستعرض الوزير جبران مع“السفير السعودي” ،عملية تطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة، بهدف توفير عِمالة مصرية ماهرة ،ومُدربة على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

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وبحث الجانبان خطة التوسع في أعداد مراكز التدريب المهني المُجهزة لإجراءات الفحص المهني للعامل المصري قبل سفرة ،وتوعيته بحقوقه وواجباته، والتأكد من إمتلاكه المهارات المطلوبة، تطبيقًا للإتفاقية الموقعة بين البلدين.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مهارة العامل، وزيادة قُدراته التنافسية بالخارج، موضحًا أن استراتيجية وزارة العمل تسير فى هذا الاتجاه على قدم وساق، وأن الوزارة مُستعدة لتوفير العمالة لسد كافة إحتياجات سوق العمل في“المملكة”.

وناقش الوزير مع السفير السعودي أهمية تكثيف التعاون خلال الفترة المُقبلة ،في كل الملفات التي تخص تنقل الأيدي العاملة ،والتنظيم مُبكرًا ،بشأن“العمالة المصرية الموسمية لموسم الحج“،والتنظيم لضمان“موسم” ،يتوفر فيه عامل ذات سُمعة طيبة، ومُدرب على المهنة التي سيعمل فيها ،وتكثيف الجهود لحمايته من كافة أشكال النصب والإحتيال التي قد يتعرض لها من جانب بعض شركات إلحاق العمالة ،مؤكدًا على دور الوزارة في مواجهة كافة الكيانات والشركات الوهمية.

شارك في اللقاء من الجانب السعودي فيصل الدعجاني ملحق الموارد البشرية السعودي بالقاهرة، و د.سلطان السبيعي القنصل بالسفارة ..ومن وزارة العمل ،المستشار القانوني لوزارة العمل أيهاب عبدالعاطي، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية..