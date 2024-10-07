شركات أسمدة تخطط لبيع أسهم للحصول على تمويلات دولارية

قال طارق زغلول، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن بعض شركات الأسمدة تسعى للحصول على تمويلات دولارية من خلال بيع حصص لمستثمرين أجانب، بغرض تنفيذ خطط توسع مستقبلية.

أضاف لـ”البورصة”، أن جميع المؤشرات تؤكد ارتفاع الطلب على الأسمدة عالميًا خلال الفترة المقبلة، لذلك تستعد الشركات لاقتناص أكبر عدد من عقود التصدير بدعم من زيادة طاقتها الإنتاجية.

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أشار إلى أن المستثمرين الأجانب بقطاع الأسمدة يرون أن السوق المصرى به فرص استثمارية واعدة، لكن نقص المادة الخام الغاز الطبيعى يعطل دخولهم خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، يعمل ضمن استراتيجية واعدة للوصول إلى 8 مليارات دولار صادرات بنهاية العام الجارى، وذلك بزيادة تتراوح بين 15 و20% عن العام الماضى.

وسجلت قيمة صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة نحو 4.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، بحسب بيانات المجلس التصديرى للقطاع.

أشار إلى أن سعر الأسمدة عالميًا خلال العام الجارى لم تتراجع عن 280 دولارًا للطن، وتتأرجح حاليًا بين 370 دولارًا و400 دولار، بينما فى العامين الماضيين وصل إلى 600 دولار هذه المستويات جيدة وتمكن الشركات من تحقيق أرباح مرضية تستطيع توظيفها فى أعمال توسعية.

وردًا على سؤال“البورصة”، حول تصدير الشركات لأغلب الإنتاج على حساب السوق المحلى، أجاب قائلاً(( الشركات تصدر كمية محددة من الإنتاج فى إطار ماتحدده الحكومة لضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية، ومع تراجع إمدادات الغاز الطبيعى ظهر ذلك نقصًا فى السوق المحلى.

وتورد مصانع الأسمدة 55% من إنتاجها إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة، بسعر 4500 جنيه للطن، بينما تطرح فى السوق الحر حوالى 10%، بينما لا يزيد التصدير على 35% من الإنتاج الكلي، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة.

كما بلغ إجمالي الإنتاج المحلي من الأسمدة خلال 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميًّا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار.

وتصل مساحة الأراضي الزراعية في مصر 9.6 مليون فدان تحتاج 4 ملايين طن من السماد الأزوتي سنويًا بواقع 2.2 مليون طن في الموسم الصيفي، و1.8 مليون طن خلال الموسم الشتوي.