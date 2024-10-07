سهم السويدى إلكتريك يدفع البورصة المصرية للصعود رغم مبيعات الأجانب

شهد سهم السويدى إلكتريك ارتفاعًا قياسيًا خلال تداولات الاثنين مستفيدًا من رأس الحكمة بعد ما اقتنصت الشركة أعمالا بالبنية التحتية بالمدينة، ليصل إلى مستوى سعرى قياسي عند 109 جنيهات للسهم بارتفاع يناهز 12%.

وحافظت مؤشرات المصرية على تواجدها فى المنطقة الخضراء رغم مبيعات العرب والأجانب.

موضوعاتعازر: 12.5 مليون دولار استثمارات“الشروق بارتنرز” فى مصر سهم“السويدى” يغلق جلسة اليوم على ارتفاع 11.7% رئيس البورصة: دعم التكنولوجيا المالية حجر الزاوية في تطوير أسواق المال

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 31819.16 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 1.78% ليصل إلى 3275.88 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 7571.61 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 10828.39 نقطة وصعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.36% ليصل لمستوى 39316.66 نقطة.

قال محمد لطفي العضو المنتدب لشركة أسطول للاستثمارات المالية، إن السوق شهد حالة من التباين الكبير خلال جلسة اليوم، متأثرًا بالأحداث الأيجابية من أخبار تعاقدات صفقة رأس الحكمة مع الشركات المدرجة، وأيضاً السلبية على المستوى الإقليميى والتوترات الجيوسياسية التى دفعت الأسواق المجاورة للتراجع لاسيما أسواق الخليج.

ونصح لطفى المستثمرين بالاحتفاظ بالسيولة حتى تنتهى الرؤية الصبابية والقلق الذي يرواد السمتثمرين.

وشهد السوق قيم تداولات بلغت 5.6 مليار جنيه، من خلال تداول 783.28 مليون سهم، بتنفيذ 143.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 61 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا شركة السادس من أكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك بنسبة 15.48%، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بنسبة 12.67%.

وتراجعت أسعار 112 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى بنحو 18.91%، وأسهم شركة القاهرة للخدمات التعليمية بنحو 10.81%، فيما لم تتغير أسعار 38 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.24 تريليون جنيه.

ويرى محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أنه على الرغم من حجم التداول الكبير خلال جلسة اليوم، إلا أن مؤشرات صحة السوق توحى بوجود ضعف ناتج عن المبيعات الأجنبية والعربية، فيما استحوذت المؤسسات المحلية على عمليات الشراء.

وأشار فريج إلى أن المؤشر الرئيسى إذا استمر عند مستويات 31900 خلال جلسة الغد، فمن المتوقع أن تستمر موجة صعوده حتى مستويات الـ 32500 ومن ثم الـ 34500.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 609.66 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 84.09%، فيما توجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 283.8 مليون جنيه و325.8 مستحوذين على نسبة 8.16% و7.75%.

وسجل الأفراد 77.18% من التعاملات، حيث سجل المصريون صافي شراء بقيمة 549.8 مليون جنيه ، بينما سجل العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 202.23 مليون جنيه و2.8 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 22.81% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية صافى شراء بقيمة 59.77 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية إلى البيع بقيمة 81.56 مليون جنيه و 323.03 مليون جنيه.