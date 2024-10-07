سهم السويدى إلكتريك يدفع البورصة المصرية للصعود رغم مبيعات الأجانب

(MENAFN
- Al-Borsa News) فريج: توقعات بالصعود حتى مستوى 32.5 ألف نقطة الجلسات المقبلة
شهد سهم السويدى إلكتريك ارتفاعًا قياسيًا خلال تداولات الاثنين مستفيدًا من صفقة رأس الحكمة بعد ما اقتنصت الشركة أعمالا بالبنية التحتية بالمدينة، ليصل إلى مستوى سعرى قياسي عند 109 جنيهات للسهم بارتفاع يناهز 12%.
وحافظت مؤشرات البورصة المصرية على تواجدها فى المنطقة الخضراء رغم مبيعات العرب والأجانب.
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وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 31819.16 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 1.78% ليصل إلى 3275.88 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 7571.61 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 10828.39 نقطة وصعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.36% ليصل لمستوى 39316.66 نقطة.
قال محمد لطفي العضو المنتدب لشركة أسطول للاستثمارات المالية، إن السوق شهد حالة من التباين الكبير خلال جلسة اليوم، متأثرًا بالأحداث الأيجابية من أخبار تعاقدات صفقة رأس الحكمة مع الشركات المدرجة، وأيضاً السلبية على المستوى الإقليميى والتوترات الجيوسياسية التى دفعت الأسواق المجاورة للتراجع لاسيما أسواق الخليج.
ونصح لطفى المستثمرين بالاحتفاظ بالسيولة حتى تنتهى الرؤية الصبابية والقلق الذي يرواد السمتثمرين.
وشهد السوق قيم تداولات بلغت 5.6 مليار جنيه، من خلال تداول 783.28 مليون سهم، بتنفيذ 143.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 61 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا شركة السادس من أكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك بنسبة 15.48%، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بنسبة 12.67%.
وتراجعت أسعار 112 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى بنحو 18.91%، وأسهم شركة القاهرة للخدمات التعليمية بنحو 10.81%، فيما لم تتغير أسعار 38 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.24 تريليون جنيه.
ويرى محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أنه على الرغم من حجم التداول الكبير خلال جلسة اليوم، إلا أن مؤشرات صحة السوق توحى بوجود ضعف ناتج عن المبيعات الأجنبية والعربية، فيما استحوذت المؤسسات المحلية على عمليات الشراء.
وأشار فريج إلى أن المؤشر الرئيسى إذا استمر عند مستويات 31900 خلال جلسة الغد، فمن المتوقع أن تستمر موجة صعوده حتى مستويات الـ 32500 ومن ثم الـ 34500.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 609.66 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 84.09%، فيما توجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 283.8 مليون جنيه و325.8 مستحوذين على نسبة 8.16% و7.75%.
وسجل الأفراد 77.18% من التعاملات، حيث سجل المصريون صافي شراء بقيمة 549.8 مليون جنيه ، بينما سجل العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 202.23 مليون جنيه و2.8 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 22.81% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية صافى شراء بقيمة 59.77 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية إلى البيع بقيمة 81.56 مليون جنيه و 323.03 مليون جنيه.
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