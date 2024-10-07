مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مدعومة بمكاسب آسيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية ، اليوم الإثنين، على ارتفاع مدعومة بالمكاسب في آسيا خلال فترة متأخرة من ليلة أمس، وارتفاع أسهم بورصة“وول ستريت” يوم الجمعة الماضي بسبب تقرير سوق العمل الذي جاء أقوى من المتوقع.
ويراقب المستثمرون أسعار النفط المرتقبة بسب التوترات في منطقة الشرق الأوس، بالإضافة إلى مجموعة البيانات الجديدة المتعلقة بهذا الشأن، وفقا لشبكة“سي إن بي سي” المتخصصة في المجال الاقتصادي.
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وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر“ستوكس يوروب 600” للأسهم الأوروبية ارتفاعًا بنسبة 0.17% بمقدار 0.89 نقطة ليصل إلى 519 نقطة.
وزاد مؤشر FTSE MIB ببورصة الأسهم الوطنية الإيطالية بنسبة 0.61% بمقدار 205 نقاط ليصل إلى 33799 نقطة، فيما خسر مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.13% بمقدار 24 نقطة ليصل إلى 19096 نقطة.
وحقق مؤشر (فوتسي 100) ببورصة لندن البريطانية مكاسب بنسبة 0.23% بمقدار 18 نقطة ليصل إلى 8299 نقطة، كذلك ارتفع مؤشر“كاك 40” للأسهم في البورصة الفرنسية بنسبة 0.47% بمقدار 35 نقطة ليصل إلى 7576 نقطة.
كما سجل مؤشر IBEX 35 ببورصة إسبانيا ارتفاعًا بنسبة 0.50% بمقدار 58 نقطة ليصل إلى 11717 نقطة.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108754319
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