مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مدعومة بمكاسب آسيا

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية ، اليوم الإثنين، على ارتفاع مدعومة بالمكاسب في آسيا خلال فترة متأخرة من ليلة أمس، وارتفاع أسهم بورصة“وول ستريت” يوم الجمعة الماضي بسبب تقرير سوق العمل الذي جاء أقوى من المتوقع.

ويراقب المستثمرون أسعار النفط المرتقبة بسب التوترات في منطقة الشرق الأوس، بالإضافة إلى مجموعة البيانات الجديدة المتعلقة بهذا الشأن، وفقا لشبكة“سي إن بي سي” المتخصصة في المجال الاقتصادي.

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وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر“ستوكس يوروب 600” للأسهم الأوروبية ارتفاعًا بنسبة 0.17% بمقدار 0.89 نقطة ليصل إلى 519 نقطة.

وزاد مؤشر FTSE MIB ببورصة الأسهم الوطنية الإيطالية بنسبة 0.61% بمقدار 205 نقاط ليصل إلى 33799 نقطة، فيما خسر مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.13% بمقدار 24 نقطة ليصل إلى 19096 نقطة.

وحقق مؤشر (فوتسي 100) ببورصة لندن البريطانية مكاسب بنسبة 0.23% بمقدار 18 نقطة ليصل إلى 8299 نقطة، كذلك ارتفع مؤشر“كاك 40” للأسهم في البورصة الفرنسية بنسبة 0.47% بمقدار 35 نقطة ليصل إلى 7576 نقطة.

كما سجل مؤشر IBEX 35 ببورصة إسبانيا ارتفاعًا بنسبة 0.50% بمقدار 58 نقطة ليصل إلى 11717 نقطة.

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