فتحى: عرض المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد، اليوم، شريف فتحي السياحة والآثار، اجتماعه الأول مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف والذي تم الانتهاء من انتخابه وتشكيله بالكامل في أغسطس الماضي.

وقد حرص الوزير على استهلال هذا الاجتماع بتقديم التهنئة لقطاع السياحة الخاص في مصر ومجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية على نجاح العملية الانتخابية والانتهاء من تشكيل مجالس إدارات كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية الخمسة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بداية تعاون جديد وهام ما بين الوزارة والاتحاد والغرف السياحية بما يحقق المستهدفات من صناعة السياحة في مصر من خلال وضع آليات محددة تمكن كل الأطراف من القيام بدورهم المنوط، معرباً عن حرصه على الاستماع باستمرار لممثلي القطاع السياحي الخاص، ومثمناً على دوره بالنسبة للصناعة.

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كما أكد شريف فتحي على أهمية العمل على خلق منتجات سياحية جديدة من خلال دمج أكثر من منتج سياحي بصورة مبتكرة وتنمية المنتجات السياحية الموجودة بالفعل.

وخلال اللقاء، قام الوزير باستعراض أبرز محاور الاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار والتي سترتكز على أن يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية وهو ما سيساهم في تحقيق الأعداد السياحية المستهدفة، وأن يتم العمل على تطوير كل نمط سياحي على حدى بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.

كما تم مناقشة آليات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بين الوزارة والاتحاد في العديد من الملفات منها سبل تشجيع الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما الفندقي وجذب مزيد من الاستثمارات وخاصة في ظل المبادرات التمويلية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وكذلك إقامة فنادق تراثية (البوتيك أوتيل)، والاستفادة من المباني الحكومية وخاصة مباني الوزارات التي تم اخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال تحويلها إلى فنادق بما يساهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أنه جاري العمل على عرض المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات في هذا الشأن وتقنين رسوم الاستثمار، وسرعة الحصول على الموافقات اللازمة.

كما لفت إلى نتائج زيارته التي قام بها الأسبوع الماضي للمملكة العربية السعودية والتي تم خلالها عقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع عدد من الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين لمناقشة سبل زيادة الاستثمارات السياحية السعودية في مصر.

ومن جانبه، حرص حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، على تقديم الشكر للوزير على الدعوة لهذا الاجتماع، لافتاً إلى أهمية عقد هذه الاجتماعات بصفة دورية لتعزيز سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد والغرف بصورة أكبر وخاصة في ظل القانون الجديد رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية.

كما تم مناقشة سبل تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وملف الحج والعمرة، والتدريب ورفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة، وبعض مقترحات تطوير منظومة النقل السياحي، والترويج لمنتج السياحة النيلية، ومسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، وسياحة المغامرات، والترويج للمقاصد السياحية المختلفة وخاصة الجديدة منها منطقة الساحل الشمالي، ومرسى علم، وسانت كاترين، وسبل الترويج للمتحف المصري الكبير.

وأكد الوزير على أنه سيتم عقد مثل هذه الاجتماعات مع الغرف والاتحاد بصفة دورية، بجانب عقد اجتماعات لمجموعات عمل تنفيذية مصغرة منفصلة عن كل غرفة على حدى لتحديد الأولويات وخطط العمل بشكل موسع والعمل على حل أي مشكلات تواجه قطاع السياحة في مصر أولاً بأول.

وقد شارك في حضور الاجتماع يمنى البحار نائب الوزير، ومحمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمُشرف علي صندوق دعم السياحة والآثار، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.