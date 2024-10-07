ترخيص 40 ألف مركبة خلال سبتمبر منها 14.1 ألف سيارة ملاكى

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف التقرير الشهرى الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات أن إجمالى عدد المركبات التى تم ترخيصها خلال شهر سبتمبر الماضى بلغ 40.7 ألف مركبة.
وتضمن التقرير تفصيلًا حول المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية، حيث شملت 3030 مركبة موديل 2021، و4732 مركبة موديل 2022، و5197 مركبة موديل 2023، و17564 مركبة موديل 2024، و10190 مركبة موديل 2025.
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وأشار التقرير إلى أن عدد السيارات الملاكى التى تم ترخيصها بلغ 14.1 ألف سيارة، شملت 339 سيارة موديل 2021، و561 سيارة موديل 2022، و1394 سيارة موديل 2023، و7459 سيارة موديل 2024، و4375 سيارة موديل 2025.
وتصدرت العلامة التجارية“شيرى” الصينية قائمة السيارات الملاكى الأكثر ترخيصًا فى سبتمبر، بإجمالى 1376 سيارة، تلتها“هيونداي” بـ1282 سيارة، ثم“إم جي” بـ1157 سيارة، و”مرسيدس” فى المركز الرابع بـ1010 سيارات، و”كيا” فى المركز الخامس بـ949 سيارة.
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