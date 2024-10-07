أكتوبر فارما للأدوية تستهدف 1.2 مليار جنيه مبيعات خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“أكتوبر فارما للأدوية” تحقيق مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

وقال هشام عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة إن ((أكتوبر فارما)) استثمرت 160 مليون جنيه خلال 2024 لإضافة وتطوير خطوط الإنتاج بالشركة وزيادة الطاقة الإنتاجية.

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أضاف عبد العزيز لـ”البورصة” أن أكتوبر فارما طرحت خلال 2024 مستحضرين لعلاج الشلل الرعاش وتستهدف طرح 4 أدوية جديدة خلال العام المقبل.

أوضح أن أحد الأدوية التى طرحتها الشركة العام الجارى يعد أحدث الأدوية لعلاج الشلل الرعاش ويبلغ سعره فى الولايات المتحدة الأمريكية ألف دولار ويتم بيعه فى السوق المصرى بسعر ألف جنيه.

وتابع عبد العزيز أن هناك شركات أدوية سودانية وقعت اتفاق مع شركة أكتوبر فارما للأدوية لتصنيع مستحضراتها بمصنع الشركة فى مصر.

أشار إلى أنه نظرا للأحداث السياسية فى السودان توقفت بعض مصانع الأدوية عن العمل هناك وتم الاتفاق لتصنيع أدوية تلك الشركات داخل مصنع أكتوبر فارما وإعادة تصديرها مرة أخرى إلى السودان.

ولفت إلى أن صادرات أكتوبر فارما تستحوذ على ما بين 10 و15% من حجم المبيعات وتصدر أدويتها لأكثر من 40 دولة، وتسعى الشركة لزيادة الصادرات إلى السوق الإفريقى ودول الخليج والعراق وروسيا، إضافة إلى توفير احتياجات السوق المصرى من أدوية أمراض القلب بنسبة تتراوح ما بين 70 و80%.