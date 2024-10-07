أكتوبر فارما للأدوية تستهدف 1.2 مليار جنيه مبيعات خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة“أكتوبر فارما للأدوية” تحقيق مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وقال هشام عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة إن ((أكتوبر فارما)) استثمرت 160 مليون جنيه خلال 2024 لإضافة وتطوير خطوط الإنتاج بالشركة وزيادة الطاقة الإنتاجية.
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أضاف عبد العزيز لـ”البورصة” أن أكتوبر فارما طرحت خلال 2024 مستحضرين لعلاج الشلل الرعاش وتستهدف طرح 4 أدوية جديدة خلال العام المقبل.
أوضح أن أحد الأدوية التى طرحتها الشركة العام الجارى يعد أحدث الأدوية لعلاج الشلل الرعاش ويبلغ سعره فى الولايات المتحدة الأمريكية ألف دولار ويتم بيعه فى السوق المصرى بسعر ألف جنيه.
وتابع عبد العزيز أن هناك شركات أدوية سودانية وقعت اتفاق مع شركة أكتوبر فارما للأدوية لتصنيع مستحضراتها بمصنع الشركة فى مصر.
أشار إلى أنه نظرا للأحداث السياسية فى السودان توقفت بعض مصانع الأدوية عن العمل هناك وتم الاتفاق لتصنيع أدوية تلك الشركات داخل مصنع أكتوبر فارما وإعادة تصديرها مرة أخرى إلى السودان.
ولفت إلى أن صادرات أكتوبر فارما تستحوذ على ما بين 10 و15% من حجم المبيعات وتصدر أدويتها لأكثر من 40 دولة، وتسعى الشركة لزيادة الصادرات إلى السوق الإفريقى ودول الخليج والعراق وروسيا، إضافة إلى توفير احتياجات السوق المصرى من أدوية أمراض القلب بنسبة تتراوح ما بين 70 و80%.
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