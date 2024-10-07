لازاريني: عام من حرب وحشية يحول غزة إلى مقبرة لآلاف الفلسطينيين

(MENAFN
- Palestine News Network
)
نيويورك / PNN - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن "عاما من الحرب الوحشية" يحول قطاع غزة إلى "مقبرة لعشرات آلاف الفلسطينيين، بينهم عدد كبير جدا من الأطفال".
وأضاف لازاريني، في بيان له مساء اليوم الاثنين: "مر عام تتعرض فيه العائلات في غزة يوميا لمعاناة لا توصف، إذ أصبح النزوح القسري والمرض والجوع والموت القاعدة اليومية لمليوني شخص محاصرين في جيب مدمر".
وتابع: "عام من الحرب الوحشية يحيل قطاع غزة إلى بحر من الأنقاض لا يمكن التعرف إليه، ومقبرة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم عدد كبير جدًا من الأطفال".
وأكد أن "تدمير البنية التحتية الأساسية وصل إلى مستويات كارثية"، مشددا على أنه "في غزة، لا يزال المدنيون يتحملون وطأة الحرب".
وبالنسبة إلى أطفال غزة، قال لازاريني إنهم "أول وأكثر من عانى، فإلى جانب القتل والإصابة، فإن كل طفل في غزة يعاني صدمة نفسية، وكثير منهم يعانون ندوبا غير مرئية مدى الحياة، فيما فقد أكثر من 650 ألف طفل عاما جديدا من التعلم".
MENAFN07102024000205011050ID1108754292
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.