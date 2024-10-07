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لازاريني: عام من حرب وحشية يحول غزة إلى مقبرة لآلاف الفلسطينيين

10/7/2024 2:33:08 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك / PNN - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن "عاما من الحرب الوحشية" يحول قطاع غزة إلى "مقبرة لعشرات آلاف الفلسطينيين، بينهم عدد كبير جدا من الأطفال".

وأضاف لازاريني، في بيان له مساء اليوم الاثنين: "مر عام تتعرض فيه العائلات في غزة يوميا لمعاناة لا توصف، إذ أصبح النزوح القسري والمرض والجوع والموت القاعدة اليومية لمليوني شخص محاصرين في جيب مدمر".

وتابع: "عام من الحرب الوحشية يحيل قطاع غزة إلى بحر من الأنقاض لا يمكن التعرف إليه، ومقبرة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم عدد كبير جدًا من الأطفال".

وأكد أن "تدمير البنية التحتية الأساسية وصل إلى مستويات كارثية"، مشددا على أنه "في غزة، لا يزال المدنيون يتحملون وطأة الحرب".

وبالنسبة إلى أطفال غزة، قال لازاريني إنهم "أول وأكثر من عانى، فإلى جانب القتل والإصابة، فإن كل طفل في غزة يعاني صدمة نفسية، وكثير منهم يعانون ندوبا غير مرئية مدى الحياة، فيما فقد أكثر من 650 ألف طفل عاما جديدا من التعلم".

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