ذكرى 7 أكتوبر.. بايدن يتجاهل الإبادة بغزة ويجدد دعمه لإسرائيل

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - واصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجاهل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بغزة منذ عام كامل، وجدد دعمه لتل أبيب في حرب الإبادة.

جاء ذلك في رسالة نشرها، الاثنين، بمناسبة مرور عام على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبالرغم من عدم تطرقه أبدا إلى الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين، وصف بايدن ما حدث يوم 7 أكتوبر 2023 بـ "اليوم الأكثر دموية منذ الهولوكوست بالنسبة للشعب اليهودي".

بايدن قال إن "1200 إسرائيلي قتلوا جراء هجمات حماس منذ 7 أكتوبر"، إلا أنه لم يذكر أعداد الفلسطينيين ممن قضوا جراء الهجمات الإسرائيلية، مكتفيا بالقول إن "أعدادا كبيرة من الفلسطينيين تعرضوا للمعاناة خلال هذا العام".

وذكر أن "12 مواطنا أمريكيا ضمن الأسرى الـ 250 في غزة"، مبينا أنه توجه فورا إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر وواصل "الدعم القوي" لها منذ ذلك الحين على الصعيدين العسكري والسياسي.

الرئيس الأمريكي ودون ذكره مقتل 42 ألف فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية، برر سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الفلسطينيين بـ "اختباء حماس بين المدنيين الفلسطينيين"، على حد زعمه.

واختتم رسالته بالقول إنهم يواصلون العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار، بالرغم من تأكيده في الرسالة نفسها على مواصلة الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل.

وبحلول اليوم الاثنين يمر عام على الإبادة المتواصلة التي تنفذها إسرائيل في غزة، بدعم أمريكي، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.