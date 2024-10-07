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إصابة شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية

10/7/2024 2:33:08 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية / PNN - أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص الحي في ظهره، خلال تواجده في شارع الواد، خلال اقتحامها المدينة، نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي ووصفت حالته بالمستقرة.

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