إصابة شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية

إصابة شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية
التاريخ
10/7/2024 2:33:08 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
قلقيلية / PNN - أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في مدينة قلقيلية.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص الحي في ظهره، خلال تواجده في شارع الواد، خلال اقتحامها المدينة، نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي ووصفت حالته بالمستقرة.
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