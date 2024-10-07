إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN-أصيب شابان بالرصاص الحي أحدهما إصابته وصفت بالحرجة، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب، شمال الخليل.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، والغاز السام، صوب المواطنين خلال مواجهات في مخيم العروب، ما تسبب بإصابة شابين أحدهما في ظهره، ووصفت مصادر طبية إصابته بالحرجة، والآخر في أطرافه السفلية، نقلا على إثرها إلى المستشفى، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق، وقد عولجوا ميدانيا