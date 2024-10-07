إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN-
أصيب شابان بالرصاص الحي أحدهما إصابته وصفت بالحرجة، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب، شمال الخليل.
وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، والغاز السام، صوب المواطنين خلال مواجهات في مخيم العروب، ما تسبب بإصابة شابين أحدهما في ظهره، ووصفت مصادر طبية إصابته بالحرجة، والآخر في أطرافه السفلية، نقلا على إثرها إلى المستشفى، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق، وقد عولجوا ميدانيا
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