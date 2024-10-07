اندلاع مواجهات مع الاحتلال في يعبد
التاريخ
10/7/2024 2:33:08 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين/PNN-
اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في بلدة يعبد، بمحافظة جنين.
وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.
MENAFN07102024000205011050ID1108754288
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.