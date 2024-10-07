شاهين تطالب سويسرا بالاعتراف بدولة فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله /PNN- طالبت وزيرة
الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين اغابيكيان شاهين، سويسرا بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، باعتباره خطوة إيجابية لإنقاذ حل الدولتين.
جاء ذلك لدى استقبالها، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، ممثلة الكونفدرالية السويسرية لدى دولة فلسطين آن-ليز كاتيين هاينين.
وشكرت شاهين، سويسرا على الدعم الذي تقدمه لوكالة "الأونروا"، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وطالبتها بتوضيح ومراجعة تصويتها بالامتناع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحد بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقرار حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأشارت إلى ضرورة تكثيف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ووقف الجرائم المستمرة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، التي تشهد عنفا غير مسبوق من قوات الاحتلال وعناصر المستعمرين بحماية جيش الاحتلال، تمهيدا لإيجاد أفق سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفق مبدأ حل الدولتين.
وأضافت أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أموال المقاصة الفلسطينية ضمن الإجراءات العقابية والانتقامية ضد القيادة والشعب الفلسطيني، يقوض جهود الحكومة الفلسطينية بالقيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكدت شاهين ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين، خاصة في الوضع الراهن، وخلق آفاق جديدة للتعاون من خلال عقد جلسة مشاورات سياسية بين البلدين في القريب العاجل.
من جانبها، أكدت هاينين استمرار بلادها بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني وضرورة توفير الحماية للمدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، كما أشادت بالعلاقات الثنائية التي تربط سويسرا وفلسطين، وضرورة العمل من أجل تطويرها وتعزيزها
MENAFN07102024000205011050ID1108754286
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.