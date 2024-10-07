شاهين تطالب سويسرا بالاعتراف بدولة فلسطين

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN- طالبت الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين اغابيكيان شاهين، سويسرا بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، باعتباره خطوة إيجابية لإنقاذ حل الدولتين.

جاء ذلك لدى استقبالها، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، ممثلة الكونفدرالية السويسرية لدى دولة فلسطين آن-ليز كاتيين هاينين.

وشكرت شاهين، سويسرا على الدعم الذي تقدمه لوكالة "الأونروا"، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وطالبتها بتوضيح ومراجعة تصويتها بالامتناع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحد بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقرار حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأشارت إلى ضرورة تكثيف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ووقف الجرائم المستمرة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، التي تشهد عنفا غير مسبوق من قوات الاحتلال وعناصر المستعمرين بحماية جيش الاحتلال، تمهيدا لإيجاد أفق سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفق مبدأ حل الدولتين.

وأضافت أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أموال المقاصة الفلسطينية ضمن الإجراءات العقابية والانتقامية ضد القيادة والشعب الفلسطيني، يقوض جهود الحكومة الفلسطينية بالقيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكدت شاهين ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين، خاصة في الوضع الراهن، وخلق آفاق جديدة للتعاون من خلال عقد جلسة مشاورات سياسية بين البلدين في القريب العاجل.

من جانبها، أكدت هاينين استمرار بلادها بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني وضرورة توفير الحماية للمدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، كما أشادت بالعلاقات الثنائية التي تربط سويسرا وفلسطين، وضرورة العمل من أجل تطويرها وتعزيزها