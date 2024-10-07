رام الله: لقاء تشاوري حول مشاركة دولة فلسطين في فعاليات ذكرى القرار 1325

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN- عقدت وزارة شؤون المرأة، اليوم الاثنين، لقاء تشاوريا مع مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني النسوية، بهدف التحضير لمشاركة وفد دولة فلسطين في فعاليات مجلس الأمن لمناسبة مرور 24 عاما على صدور قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام.

وأكدت شؤون المرأة منى الخليلي، أن هذا اللقاء يأتي لضرورة توحيد الخطاب وتحديد الأولويات وطبيعة الأنشطة التي سيشارك بها وفد دولة فلسطين الرسمي والأهلي، وأن الاستعدادات لإحياء ذكرى القرار يجب أن يتم تكريسها سياسيا وقانونيا وإعلاميا لفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، والضغط لوقف العدوان وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال.

من جانبه، أكد السفير منصور أن دولة فلسطين تحقق إنجازات هامة على المستوى الدولي وتكثف الجهود لضمان تطبيق ما صدر عن محكمة العدل الدولية التي ركزت على مسائل حق تقرير المصير، ورفض التمييز العنصري والتهجير والضم، وعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي ووجوب إنهائه.

وقدمت ممثلات المنظمات النسوية رؤيتهن بشأن الفعاليات والأنشطة والمطالب المنوي طرحها في مجلس الأمن، وفي الفعاليات الجانبية الأخرى.



وتم الاتفاق على ضرورة الإعداد الجيد لهذه المشاركة وتحضير ما يمكن من وثائق وبيانات وتقارير توثق الانتهاكات وترصد مجريات حرب الإبادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.