رام الله: لقاء تشاوري حول مشاركة دولة فلسطين في فعاليات ذكرى القرار 1325

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله /PNN- عقدت وزارة شؤون المرأة، اليوم الاثنين، لقاء تشاوريا مع مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني النسوية، بهدف التحضير لمشاركة وفد دولة فلسطين في فعاليات مجلس الأمن لمناسبة مرور 24 عاما على صدور قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، أن هذا اللقاء يأتي لضرورة توحيد الخطاب وتحديد الأولويات وطبيعة الأنشطة التي سيشارك بها وفد دولة فلسطين الرسمي والأهلي، وأن الاستعدادات لإحياء ذكرى القرار يجب أن يتم تكريسها سياسيا وقانونيا وإعلاميا لفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، والضغط لوقف العدوان وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال.
من جانبه، أكد السفير منصور أن دولة فلسطين تحقق إنجازات هامة على المستوى الدولي وتكثف الجهود لضمان تطبيق ما صدر عن محكمة العدل الدولية التي ركزت على مسائل حق تقرير المصير، ورفض التمييز العنصري والتهجير والضم، وعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي ووجوب إنهائه.
وقدمت ممثلات المنظمات النسوية رؤيتهن بشأن الفعاليات والأنشطة والمطالب المنوي طرحها في مجلس الأمن، وفي الفعاليات الجانبية الأخرى.
وتم الاتفاق على ضرورة الإعداد الجيد لهذه المشاركة وتحضير ما يمكن من وثائق وبيانات وتقارير توثق الانتهاكات وترصد مجريات حرب الإبادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
MENAFN07102024000205011050ID1108754285
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.