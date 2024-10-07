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بعد عام على الإبادة.. محلل إسرائيلي: تل أبيب لا تزال في مأزق

10/7/2024 2:33:07 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - قال محلل عسكري إسرائيلي، الاثنين، إن تل أبيب "لا تزال عالقة في مأزق" بعد مرور عام على حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.

جاء ذلك في مقال للمحلل عاموس هارئيل في صحيفة "هآرتس" العبرية، قال فيه إن "الفشل والتهديد المستمرين اللذين تشكلهما حرب السابع من أكتوبر سوف يظلان يخيمان على إسرائيل التي لا تزال عالقة في مأزق".

وتابع: "لقد اعتدنا تقريبا على الأخبار اليومية، الصواريخ على الجليل، والصواريخ التي أطلقت على حيفا ومنطقة عمكيم (شمال)، وجنازات الجنود الذين قتلوا في المعارك، وعدم إحراز أي تقدم في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن (المحتجزين في غزة)".

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويرد "حزب الله" يوميا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء إسرائيل، وبينما تعلن تل أبيب عن جانب من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

وفي إشارة الى هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قال هارئيل: "كان هذا العام مروعا، حيث بدأ بفشل مروع، وهو الأسوأ في تاريخ البلاد".

وأضاف هارئيل أن "القصة لم تنته بعد، فالحرب سوف تستمر، وسوف يؤثر الوضع الإقليمي العاصف الجديد على الشرق الأوسط بأكمله لسنوات قادمة".

ومهاجما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال هارئيل: "على النقيض التام من الهراء الذي يروج له نتنياهو في بعض الأحيان حول النصر الكامل وهو المذنب الرئيسي في الكارثة، فإن إسرائيل لا تزال بعيدة كل البعد عن هزيمة أعدائها".

وأشار إلى أن "الضربة التي تعرضنا لها في السابع من أكتوبر تسببت بفشل ذريع، ومن المرجح أن يستغرق التعافي منها عقوداً من الزمن".

واعتبر أن "إنجازات الحرب لا يمكن أن تمحو الانطباع الرهيب الذي خلفه السابع من أكتوبر".

المحلل العسكري أكد أن "أجهزة الاستخبارات، التي كانت تتباهى لسنوات بقدرتها على التنصت على اتصالات العدو وجمع كميات هائلة من المعلومات أثبتت فشلها".

وأضاف: "عندما وصل تسونامي في هيئة آلاف المسلحين الذين تبعتهم حشود من غزة (مقاتلو حماس)، انهارت دفاعات الجيش الإسرائيلي في غضون لحظات".


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