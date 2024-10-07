خلال اجتماع في مقر محافظة بيت لحم الدعوة لدعم المزارعين ضمن حملة قطف الزيتون (فزعة)

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN/حسن عبد الجواد- دعا مشاركون، في اجتماع نظمته مديرية الزراعة في مقر محافظة بيت لحم، أمس، الى توفير الدعم والمساندة لمزارعي الزيتون في المناطق القريبة من الجدار والمحاذية للمستوطنات، وذلك من خلال وضع خطة وطنية تستند الى مشاركة المتطوعين، وتشغيل العمال العاطلين عن العمل، وتوفير أدوات ومستلزمات قطاف الزيتون.

وشارك في الاجتماع الذي تراسه محافظ محافظة بيت لحم محمد طه أبو عليا، ومدير الارتباط المدني نادر الزعول، والمهندس يوسف صلاح ممثلا لمديرية الزراعة، ووزارة الرياضة والشباب ومركز البيئي وجمعية الشبان المسيحية والإغاثة الكاثوليكية وممثلي عدد من الهيئات المحلية.

وقال محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا، ان هذا الاجتماع يأتي استعدادا لتنفيذ الحملة الوطنية لموسم قطف الزيتون "فزعة" لهذا العام، ووضع خطة وطنية واضحة لمساعدة المزارعين، في موسم قطف الزيتون، في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها مزارعو الزيتون من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه.

وأكد المحافظ أبو عليا على دور المؤسسات في دعم المزارعين، مثمنًا جهودها في تقديم الدعم المادي والبشري، خاصة في المناطق المحاذية من المستوطنات، وأشاد بدور الارتباط المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في حماية المواطنين وتحديد الأماكن الآمنة لقطف الزيتون.

ودعا يوسف صلاح توفير الأدوات الحديثة لقطاف الزيتون للمزارعين، والمتطوعين الشباب الى أوسع مشاركة في مساندة مزارعي الزيتون، وخاصة في المناطق المهددة باعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال.

وقال يونس عرار مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم، ان مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف محافظة بيت لحم، بما فيها حقول الزيتون تتعرض لاعتداءات المستوطنين، ما يستوجب توفير الدعم، ووضع رؤية شاملة وتوحيد الجهود للدفاع عن الأرض الفلسطينية، من اجل ضمان وصول المزارعين الى أراضيهم وحمايتها.

ولفت الزعول الى أهمية توثيق اعتداءات المستوطنين من اجل المتابعة والملاحقة القانونية، مشيرا الى ان ما يزيد عن 70 % من الأراضي الزراعية تقع تحت وطأة اعتداءات المستوطنين، وان مساحات واسعة من هذه الأراضي لم يتمكن المزارعين من الوصول اليها.

