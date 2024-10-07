مركز الارشاد ينظم جلسة حوارية في الخليل تسلط الضوء على الوضع الاقتصادي للنساء في ظل العدوان شاهد PNN فيديو

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN/ نظم مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة جلسة حوارية في محافظة الخليل بعنوان الوضع الاقتصادي للنساء الفلسطينيات في الضفة الغربية والتي سلطت الضوء على واقع النساء الاقتصادي في ظل حرب الإبادة التي تركت تداعيات خطيرة على وضعية المرأة الفلسطينية حيث هدفت الجلسة للتعرف على الخط الوطنية للاستجابة للتعامل مع اثار العدوان على النساء.

وجاء عقد هذه الورشة ضمن مشروع:" نساء قادرات على التغيير"

الذي ينفذ بالشراكة ما بين مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، في إطار برنامج النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية (FEM PAWER)، الممول من قبل وزارة الخارجية الهولندية، من قبل تحالف مكون من أربع منظمات لحقوق النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيادة مؤسسة المرأة للمرأة السويدية (KTK) مع جمعية النساء العربيات(AWO) من الأردن ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي (CRTSA) من لبنان، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (PWWSD) من فلسطين.

كما تم خلال الجلسة الحوارية طرح العديد من النماذج التي تعكس واقع النساء العاملات في فلسطين وانعكاسات الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني على النساء العاملات هذا الى جانب تقديم دراسات إحصائية عن الواقع الاقتصادي مع التأكيد على أهمية العمل على وضع تصورات عملية لإسناد النساء العاملات في فلسطين لا سيما وان النساء بشكل عام والعاملات بشكل خاص من الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا في المجتمع الفلسطيني جراء حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مما يستدعي العمل على توحيد الجهود للحفاظ على مكانتها الاقتصادية سواء كانت مراة عاملة ام صاحبة مشاريع اقتصادية وفق المتحدثين والمشاركين.

من ناحيتها تحدثت خولة الأزرق مديرة مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة عن مشروع نساء قادرات على التغيير والذي يسعى لتعزيز الحقوق الاقتصادية، للنساء و الذي بدأ العمل فيه منذ ثلاث سنوات بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.

وقالت إن هذا المشروع الذي يهتم ببناء وعي مجموعات من النساء حول الحقوق الاقتصادية ويسعى لتعزيز مكانة المرأة في الحياة الاقتصادية، معبرة عن أسفها في أن النساء في فلسطين تعاني من ضعف في المشاركة في سوق العمل، وأن هذه النسبة انحدرت بشكل أكبر بعد عدوان السابع من أكتوبر.

وقالت إن هذا النشاط الذي تم في مدينة الخليل والذي نظمه مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة وشاركت فيه عدد من الوزارات ذات العلاقة من وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية وممثلين عن المحافظة وأيضاً ممثلين عن غرفة تجارة الخليل وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت الازرق أن الهدف من هذا اللقاء هو التعرف على الخطط الوطنية والاستجابات التي وضعتها سواء الجهات الحكومية ذات العلاقة أو مؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع تداعيات العدوان وآثاره على النساء، خاصة أن هذه الحرب تصنف على النساء والأطفال، فضحاياها غالبيتهم منهم.

وأكملت مديرة مركز الارشاد قائلة: صحيح أن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يدفع ثمناً باهظاً ولكن أيضاً في الضفة الغربية هناك وضع متردي، انهيار اقتصادي، نسب فقر مرتفعة، النساء أصبحن عرضة لأشكال مختلفة من العنف، لذلك سعينا من خلال هذا اللقاء بتسليط الضوء على تداعيات هذا العدوان على النساء في الجانب الاقتصادي وكيف من الممكن أن تتحمل كافة الجهات مسؤولياتها بوضع خطط وطنية قادرة على دعم صمود النساء من خلال برامج ومشاريع تساعد من التقليل في نسب الفقر، وتساعد في الوصول إلى حالة من دمج النساء في سوق العمل بشكل أكبر، خاصة الخريجات الجامعيات اللواتي

يشكلن أغلبية في مؤسسات التعليم العالي ولكنهن للأسف الشديد يعانين من بطالة كبيرة، في نفس الوقت العائلات التي تقودها امرأة والتي زادت معاناتها بشكل كبير بعد عدوان السابع من أكتوبر.

المؤسسات الشريكة في عقد الورشة والمشاركة بها أكدن على أهمية الجلسة الحوارية لا سيما وان الاحصائيات تشير الى فقدان 50% من النساء لوظائفهن فضلًا عن المعوقات التي تفرضها الحواجز والإغلاقات الناتجة عن الاحتلال، والتي تعيق حركة المرور وتصعب وصول النساء إلى أماكن عملهن، كما لاسيما تعرضهن لمخاطر عديدة.

وفي هذا الإطار أشارت ميسون القواسمة وهي إعلامية ورئيسة جمعية النشاط النسوي في محافظة الخليل، إلى أهمية الورشة التي نظمها مركز المرأة للإرشاد النفسي والاجتماعي. وأنها ورشة تأتي في توقيت مناسب بعد مرور عام على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وأضافت القواسمة أن النساء فقدن حوالي 50% من وظائفهن، وفق اخر الاحصائيات والدراسات فضلًا عن المعوقات التي تفرضها الحواجز والإغلاقات الناتجة عن الاحتلال، والتي تعيق حركة المرور وتصعب وصول النساء إلى أماكن عملهن، كما لاسيما تعرضهن لمخاطر عديدة.

كما أوضحت القواسمة أن الورشة كانت بمثابة عصف ذهني لتحديد الإجراءات الضرورية لدعم النساء في ظل الأزمة الاقتصادية، حيث تعاني النساء بشكل خاص من فقدان مصادر دخلهن، وخاصة النساء المعيلات لأسرهن. موضحة إلى أن الهدف من الورشة هو جمع كل جهات الاختصاص لوضع خطة عمل واضحة تهدف إلى معالجة هذه الأزمة، كما دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة ووزارة العمل، وغيرها من الجهات، لتوضيح كيفية وضع خطط طوارئ شاملة من ضمنها التركز على تشغيل النساء اللاتي فقدن مصادر دخلهن بعد السابع من أكتوبر.

من ناحيتها قالت المستشارة القانونية في وزارة المرأة وفاء الاعرج أنهم في هذه الجلسة التحاورية يحاولون مناقشة وضع النساء الفلسطينيات بعد السابع من أكتوبر الذي زاد من وضعهن سوءا فهن الان يعيشن بأوضاع الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي جراء فقدان اعمالهن بسبب انهيار الاوضاع الاقتصادية.

وأوضحت أن نسبة النساء الارامل واللواتي ازواجهن مصابين قد ارتفعت جراء حرب الابادة المستمرة الان على ابناء شعبنا وما يطبق بها من سياسات تنكيليه، ممل جعلن معيلات لإسرهن.

وتابعت الاعراج بأن عدد الحواجز بالضفة الغربية ازدادت كثيراُ بعد السابع من أكتوبر ممل جعل وصول المواطنين والنساء بالتحديد للخدمات الصحية وعملهن صعب وهذا يتطلب منا وقفة جادة مطالبين بها الحكومة بوضع خطط وطنية لمعالجة المشاكل الفلسطينية التي تعاني منها النساء.

المنظمات الاقتصادية التي تعنى بشؤون النساء اقتصاديا اكدت على أهمية هذه الجلسة التي تعتبر جزء من العمل من اجل الحفاظ على حقوق النساء الاقتصادية من خلال التعريف بواقعهن الاقتصادي من جهة وفتح الافاق لهن في تحسين هذا الواقع حيث شدد ممثلي هذه المنظمات على تثمين شراكتهم من مركز الارشاد الذي يقدم لهن برامج تدريبية متخصصة لتمكين السيدات من تطوير مشاريعهن الصغيرة ويساعدهن على الوصول الى الاسواق المحلية والدولية من خلال المشاركة في البازارات والمعارض.

وفي هذا الاطار عبرت مي القصراوي وهي مديرة وحدة صاحبات الاعمال في غرفة تجارة وصناعة الخليل عن افتخارها بالشراكة مع مركز الارشاد النفسي والاجتماعي في محافظة الخليل حيث كانت هذه الشراكة من الشراكات الناجحة من خلال مجموعة من النشاطات المميزة التي شملت تعاون في مجموعة من من المشاريع

وبرامج تدريب مدفوع الاجر مما ساهم في تطوير مهارتهن وزيادة فرصهن في سوق العمل.

واضافت القصراوي انها تتطلع الى استمرار الشراكة المثمرة مع مركز الارشاد النفسي والتي تساهم في دعم المرأة والعمل وتعزيز دورها في المجتمع ولعبت الغرفة التجارية وتعد وحدة صاحبات الاعمال المتواجدة في محافظة الخليل التي شاركت فيها العديد من السيدات مسجلات قانونيا من وزارة الاقتصاد لديهن مشاريع ويسعى المركز النسوي على دعم السيدات لمساعدتهن الغلب على التحديان التي يوجهنها حيث توفر مجموعة متكاملة من الخدمات التي تلبي احتياجات صاحبات المشاريع وتساعدهن على النمو والتطور.

واشارت القصراوي ان مركز الارشاد يقدم لهن برامج تدريبية متخصصة لتمكين السيدات من تطوير مشاريعهن الصغيرة ويساعدهن على الوصول الى الاسواق المحلية والدولية من خلال المشاركة في البازارات والمعارض.