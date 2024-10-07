مصطفى يبحث مع وزير خارجية فرنسا جهود وقف حرب الإبادة على شعبنا

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN/ استقبل رئيس الوزراء الخارجية د. محمد مصطفى، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت، بحضور الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين د. فارسين أغابيكيان شاهين، والقنصل الفرنسي العام نيكولاس كاسيانيديس.

وبحث مصطفى مع باروت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، والجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والتي دخلت عامها الأول، وتصعيد الاحتلال لإجراءاته واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وشدد مصطفى على أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها وقف حرب الإبادة على شعبنا، وتوفير كافة سبل الإغاثة والاحتياجات الطارئة لأهلنا في قطاع غزة، والعمل على توحيد وتعزيز وتطوير أداء المؤسسات، وتحسين الأوضاع وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، والحكومة ملتزمة بتقديم واجبها تجاه القطاع رغم الحصار المالي والخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة.

وأشار مصطفى الى أن إسرائيل تريد تحويل الضفة الغربية الى نسخة أخرى من قطاع غزة، من خلال الاجتياحات لمحافظات شمال الضفة الغربية والحصار وتدمير البنى التحتية والقتل والاعتقالات وفرض الحواجز والاغلاقات.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، ودعم المساعي الفلسطينية من أجل انهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

وأشاد مصطفى بتصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون التي أكد خلالها ضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة، وتعد خطوة إيجابية من أجل العمل على إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع.

من جانبه أكد باروت استمرار دعم بلاده لفلسطين سواء بشكل مباشر أو عبر الاتحاد الأوروبي، وبذل الجهود والاتصالات من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتصعيد في المنطقة ككل