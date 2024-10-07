جنوب إفريقيا تعتزم تقديم أدلة جديدة على الإبادة الإسرائيلية في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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كيب تاون / PNN - أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اعتزام بلاده تقديم أدلة جديدة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.
وأضاف في بيان له، اليوم الاثنين، لمناسبة مرور عام على الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، أنهم سيقدمون الأدلة الجديدة إلى المحكمة الدولية، خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وأكد أن المذكرة التي ستقدمها بلاده إلى "العدل الدولية" تحتوي على "أدلة مفصلة" تثبت ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
ودعا "رامافوزا" إسرائيل إلى تنفيذ قرارات التدابير المؤقتة التي حكمت بها "العدل الدولية" في: كانون الثاني/ يناير، وآذار/ مارس، وأيار/ مايو 2024، في القضية نفسها.
وفي 26 كانون الثاني/ يناير 2024، أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بأنها تنتهك الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية.
يُذكر أن جنوب إفريقيا رفعت نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
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