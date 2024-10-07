جنوب إفريقيا تعتزم تقديم أدلة جديدة على الإبادة الإسرائيلية في غزة

MENAFN - Palestine News ) كيب تاون / PNN - أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اعتزام بلاده تقديم أدلة جديدة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

وأضاف في بيان له، اليوم الاثنين، لمناسبة مرور عام على الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، أنهم سيقدمون الأدلة الجديدة إلى المحكمة الدولية، خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأكد أن المذكرة التي ستقدمها بلاده إلى "العدل الدولية" تحتوي على "أدلة مفصلة" تثبت ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ودعا "رامافوزا" إسرائيل إلى تنفيذ قرارات التدابير المؤقتة التي حكمت بها "العدل الدولية" في: كانون الثاني/ يناير، وآذار/ مارس، وأيار/ مايو 2024، في القضية نفسها.

وفي 26 كانون الثاني/ يناير 2024، أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بأنها تنتهك الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية.

يُذكر أن جنوب إفريقيا رفعت نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.