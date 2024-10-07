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شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مخيم البريج وخان يونس

10/7/2024 2:33:06 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ستة آخرون، مساء اليوم الاثنين، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استُشهدت طفلة وأصيبت مواطنة بجروح خطيرة، بعد قصف مدفعية الاحتلال منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، فيما قصف طيران الاحتلال الحربي بشكل مكثف مخيم جباليا، وجباليا البلد، شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,909 مواطنين، وإصابة 97,303 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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