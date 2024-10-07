كيف ترى الشركات الناشئة تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) يراهن مستثمرون مغامرون ومؤسسين للشركات الناشئة على أن تشكيل مجموعة وزارية مُختصة بشئون الشركات الناشئة وريادة الأعمال، سيكون نقطة انطلاق جديدة لريادة الأعمال فى مصر.
وقال محمد جاويش، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لمنصة“آى سكول”، إن تشكيل المجموعة الوزارية جاء فى توقيت مهم، وستوفر الدعم الحكومى بشكل أسرع وأكثر تنسيقاً، لأن التحديات التى تواجه الشركات الناشئة متعددة الأبعاد، مثل التمويل، البنية التحتية التكنولوجية، والبيئة التنظيمية.
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ويرى جاويش، أن هذه الخطوة محورية فى خلق بيئة أعمال أكثر ديناميكية، خصوصاً إذا تم تنفيذ المبادرات الموجهة نحو دعم رواد الأعمال بسرعة وكفاءة، والأهم أن تكون هذه المجموعة الوزارية ذات صلاحيات فعلية، وتتبنى استراتيجية طويلة المدى تتوافق مع احتياجات السوق والتغيرات التكنولوجية.
وأصدر مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى 11 سبتمبر الجارى، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وتضم وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالى والبحث العلمى، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية.
إلى جانب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.
“تشكيل مجموعة وزارية تهتم بريادة الأعمال خطوة هامة نحو تسهيل الإجراءات على هذه الشركات بدلًا من صعوبة الإجراءات فى الوقت الحالى”، بحسب داليا إبراهيم، الرئيس التنفيذى لحاضنة أعمل إيدفنشر التابعة لنهضة مصر. “سلام”: اقترح استحداث وزارة مُختصة بشئون رواد الأعمال
واقترح عبدالله سلام، العضو المنتدب بشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، استحداث وزارة مختصة بشئون ريادة الأعمال والاستفادة من التجارب الدولية فى دعم القطاع.
ومن ضمن الأهداف الفرعية للمجموعة الوزارية، تنسيق العمل الحكومى، وسن سياسات داعمة للشركات الناشئة، وتسهيل وصولها إلى الأسواق الدولية، والحد من هجرة العقول وذلك عن طريق دعم رواد الأعمال. لماذا تتجه الشركات الناشئة فى مصر إلى التقييم بالدولار؟
واقترح كيرلس باخوم، الرئيس التنفيذى بشركة“سبيد ويلث” لاستشارات الأعمال، إنشاء مجلس استشارى من رواد الأعمال الناجحين الذين لهم باع فى السوق، بما يوفر التجارب الواقعية للمجموعة الوزارية الجديدة ويضعها على الأرض ما يعزز نجاح هذه الخطوة.
“وزارة ريادة الأعمال بالجزائر كان لها دور مؤثر وباتت من البلاد الواعدة، ووصلت الحكومة هناك لمرحلة متقدمة فى مساعدة الشركات الناشئة وإعداد المؤتمرات وتوفير المنح والتسهيلات الائتمانية، ونأمل أن نسير على نفس النهج”، بحسب “صفوت”: نحتاج شباك موحد أو خط ساخن للتواصل المباشر مع الجهات الحكومية
محمد بكير، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة باص 14.
ويرى مينا صفوت الرئيس التنفيذى للأعمال فى منصة“لورى” المتخصصة فى النقل الذكى للبضائع، أن تحقيق النجاح على المدى الطويل يتطلب استمرار الدعم الحكومى وتوفير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار، ويتطلب الأمر بناء شبكة قوية من الشراكات بين القطاع العام والخاص، وتوفير الكفاءات اللازمة لدعم نمو الشركات الناشئة.
وأضاف أن ذلك يؤدى إلى وجود حلول مختلفة لشكل الاقتصاد المصري عموماً، ما يجعله بيئة جاذبة للاستثمار، مقترحًا وجود شباك موحد أو خط ساخن أو طريقة للتواصل المباشر مع المجموعة الوزارية أو نافذة للتواصل المباشر لتحسين وتطوير مجتمع الأعمال.
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