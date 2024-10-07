كيف ترى الشركات الناشئة تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال؟

MENAFN - Al-Borsa News) يراهن مستثمرون مغامرون ومؤسسين للشركات الناشئة على أن تشكيل مجموعة وزارية مُختصة بشئون الشركات الناشئة وريادة الأعمال، سيكون نقطة انطلاق جديدة لريادة الأعمال فى مصر.

وقال محمد جاويش، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لمنصة“آى سكول”، إن تشكيل المجموعة الوزارية جاء فى توقيت مهم، وستوفر الدعم الحكومى بشكل أسرع وأكثر تنسيقاً، لأن التحديات التى تواجه الشركات الناشئة متعددة الأبعاد، مثل التمويل، البنية التحتية التكنولوجية، والبيئة التنظيمية.

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ويرى جاويش، أن هذه الخطوة محورية فى خلق بيئة أعمال أكثر ديناميكية، خصوصاً إذا تم تنفيذ المبادرات الموجهة نحو دعم رواد الأعمال بسرعة وكفاءة، والأهم أن تكون هذه المجموعة الوزارية ذات صلاحيات فعلية، وتتبنى استراتيجية طويلة المدى تتوافق مع احتياجات السوق والتغيرات التكنولوجية.

وأصدر مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى 11 سبتمبر الجارى، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وتضم وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالى والبحث العلمى، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية.

إلى جانب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.

“تشكيل مجموعة وزارية تهتم بريادة الأعمال خطوة هامة نحو تسهيل الإجراءات على هذه الشركات بدلًا من صعوبة الإجراءات فى الوقت الحالى”، بحسب داليا إبراهيم، الرئيس التنفيذى لحاضنة أعمل إيدفنشر التابعة لنهضة مصر.

واقترح عبدالله سلام، العضو المنتدب بشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، استحداث وزارة مختصة بشئون ريادة الأعمال والاستفادة من التجارب الدولية فى دعم القطاع.

ومن ضمن الأهداف الفرعية للمجموعة الوزارية، تنسيق العمل الحكومى، وسن سياسات داعمة للشركات الناشئة، وتسهيل وصولها إلى الأسواق الدولية، والحد من هجرة العقول وذلك عن طريق دعم رواد الأعمال.

واقترح كيرلس باخوم، الرئيس التنفيذى بشركة“سبيد ويلث” لاستشارات الأعمال، إنشاء مجلس استشارى من رواد الأعمال الناجحين الذين لهم باع فى السوق، بما يوفر التجارب الواقعية للمجموعة الوزارية الجديدة ويضعها على الأرض ما يعزز نجاح هذه الخطوة.

“وزارة ريادة الأعمال بالجزائر كان لها دور مؤثر وباتت من البلاد الواعدة، ووصلت الحكومة هناك لمرحلة متقدمة فى مساعدة الشركات الناشئة وإعداد المؤتمرات وتوفير المنح والتسهيلات الائتمانية، ونأمل أن نسير على نفس النهج”، بحسب

محمد بكير، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة باص 14.

ويرى مينا صفوت الرئيس التنفيذى للأعمال فى منصة“لورى” المتخصصة فى النقل الذكى للبضائع، أن تحقيق النجاح على المدى الطويل يتطلب استمرار الدعم الحكومى وتوفير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار، ويتطلب الأمر بناء شبكة قوية من الشراكات بين القطاع العام والخاص، وتوفير الكفاءات اللازمة لدعم نمو الشركات الناشئة.

وأضاف أن ذلك يؤدى إلى وجود حلول مختلفة لشكل الاقتصاد المصري عموماً، ما يجعله بيئة جاذبة للاستثمار، مقترحًا وجود شباك موحد أو خط ساخن أو طريقة للتواصل المباشر مع المجموعة الوزارية أو نافذة للتواصل المباشر لتحسين وتطوير مجتمع الأعمال.

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