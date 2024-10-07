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شركات المحمول توقع عقود تراخيص خدمات الجيل الخامس بمصر

10/7/2024 2:06:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، توقيع الدفعة الثانية من تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة في مصر.

وضمت الدفعة الثانية شركات“أورنج” و”فودافون” و”إى آند مصر”.

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وقع التراخيص المهندس محمد شمروخ رئيس جهاز تنظيم الاتصالات مع ياسر شاكر العضو المنتدب لشركة أورنج، ومحمد عبدالله العضو المنتدب لشركة فودافون مصر، وحازم متولى العضو المنتدب لشركة إى آند مصر.

كما شهد الوزير، توقيع محددات وضوابط إطلاق الجيل الخامس للمحمول لشركة“وي” التي وقعت في يناير الماضي.

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