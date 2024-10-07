شركات المحمول توقع عقود تراخيص خدمات الجيل الخامس بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) شهد عمرو طلعت وزير
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، توقيع الدفعة الثانية من تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة في مصر.
وضمت الدفعة الثانية شركات“أورنج” و”فودافون” و”إى آند مصر”.
موضوعات متعلقة
“الصحة”: 120 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل صبحى: تحفيز شركات الاستثمار الرياضي
على الطرح في البورصة
“PIF” يعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إنتاج الهيدروجين الأخضر
وقع التراخيص المهندس محمد شمروخ رئيس جهاز تنظيم الاتصالات مع ياسر شاكر العضو المنتدب لشركة أورنج، ومحمد عبدالله العضو المنتدب لشركة فودافون مصر، وحازم متولى العضو المنتدب لشركة إى آند مصر.
كما شهد الوزير، توقيع محددات وضوابط إطلاق الجيل الخامس للمحمول لشركة“وي” التي وقعت في يناير الماضي.
MENAFN07102024000202011048ID1108754140
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.